Lorena Cesarini incanta a Sanremo 2022: i vestiti scintillanti per il palco dell’Ariston

È partita la 72esima edizione del Festival di Sanremo e, tra sorprese, super ospiti ed esibizioni spettacolari, la serata inaugurale è stata un successone. Se per il debutto Amadeus ha scelto di avere al suo fianco l'icona del cinema Ornella Muti, apparsa meravigliosa in due scintillanti abiti firmati Francesco Scognamiglio, per il secondo appuntamento con la kermesse canora ha puntato su Lorena Cesarini. Classe 1987, ha raggiunto il successo dopo essere diventata protagonista della serie Netflix Suburra, nella quale ha ricoperto i panni della fidanzata di Aureliano, alias Alessandro Borghi. Questa è la sua prima esperienza sul palco dell'Ariston e fin da quando è apparsa sulla tanto temuta scalinata ha incantato il pubblico per bellezza ed eleganza.

La prima apparizione di Lorena Cesarini sul palco dell'Ariston è stata all'insegna dell'eleganza. La co-conduttrice si è trasformata in una principessa moderna affidandosi alla raffinatezza senza tempo di Valentino.

È stato il direttore creativo Pierpaolo Piccioli a realizzare per lei un lungo abito da sera scintillante, un modello color nude tempestato di paillettes silver, con le spalline doppie, la scollatura dritta e la gonna ampia e svasata. Per completare il tutto ha scelto scarpe con tacco e maxi plateaux di Roger Vivier e un prezioso collier di diamanti di Bvlgari. Ad aggiungere un tocco rock, la chioma afro tirata all'indietro, dettaglio che ha messo in risalto il make-up dai toni naturali leggermente più marcato sulla bocca e i lineamenti perfetti del viso.

Lorena Cesarini è tra le giovani promesse del Festival di Sanremo, basti pensare al fatto che lo stesso Amadeus l'ha voluta fortemente per un motivo ben preciso: "Mi aveva colpito perché ha una faccia forte, espressiva". Dopo aver incantato tutti con la sua bellezza in Suburra, è sbarcata all'Ariston e ha dato prova di avere tutte le carte in regola per diventare icona di splendore e di stile. Si è affidata alla stylist Rebecca Baglini, una delle più amata dalle star, che per lei ha scelto una serie di look firmati Maison Valentino di classe ma allo stesso tempo ironici. È stato il direttore creativo Pierpaolo Piccioli a realizzare per lei diversi outfit su misura, da quello total white sfoggiato alla conferenza stampa allo scintillante abito da sera per il palcoscenico. Il dettaglio che riesce sempre a contraddistinguerla, rendendola unica e riconoscibile? Complici la chioma afro extra riccia e la passione per i rossetti scuri, ha la capacità di aggiungere sempre un tocco rock a ogni outfit, anche a quelli più eterei ed eleganti.