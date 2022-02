Lorena Cesarini, una tigre a Sanremo 2022: l’attrice “ruba” l’iconico abito a Kim Kardashian Lorena Cesarini è la grande protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo, in occasione della quale è diventata co-conduttrice al fianco di Amadeus. Per il terzo cambio d’abito ha spazio alla sua aggressività sfoggiato un abito tigre iconico e “rubato” a Kim Kardashian.

Lorena Cesarini è la co-conduttrice scelta da Amadeus per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 e fin dall'arrivo sul palco dell'Ariston ha incantato tutti con la sua bellezza mozzafiato. Dopo essere apparsa sulla scalinata meravigliosa in un abito nude scintillante, ha tenuto un toccante monologo contro la discriminazione razziale, non riuscendo a trattenere l'emozione. Nel corso della diretta si è cambiata altre due volte: ha sfoggiato prima un vestito in total paillettes, poi un look da tigre che ha rivelato il suo lato più aggressivo. La cosa che in pochi sanno è che l'attrice ha "rubato" l'abito a Kim Kardashian, riproponendo uno degli outfit iconici della regina dei social.

L'abito tigre di Lorena Cesarini a Sanremo

Dopo i primi due look preziosi ed eleganti firmati Valentino, Lorena Cesarini ha scelto qualcosa di più audace. Per il terzo cambio d'abito ha dato libero sfogo al lato più aggressivo ed energico del suo carattere indossando un vestito sottoveste decorato con il volto di una tigre sul davanti, un modello dalla silhoette fasciante, la gonna a sirena e dei laccetti legati dietro al collo. È firmato da Roberto Cavalli, anche se si tratta della rivisitazione di un modello iconico d'archivio. A realizzarlo è stato Fausto Puglisi, che lo ha riproposto nella sua collezione Autunno/Inverno 2022-23 realizzata per la Maison fiorentina. Chi lo aveva già indossato prima della Cesarini? Kim Kardashian agli esordi della sua carriera.

Lorena Cesarini in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Sanremo, i gioielli preziosi di Lorena Cesarini

Per completare l'outfit da tigre Lorena Cesarini non ha rinunciato agli accessori preziosi. Così come nel corso dell'intera serata del Festival ha sfoggiato dei gioielli Bvlgari, per la precisione un bracciale e un anello coordinati, entrambi tempestati di diamanti scintillanti dell'iconica collezione Serpenti. Insomma, la co-conduttrice si sente più wild che mai e sul palco dell'Ariston ha fatto trionfare lo stile sauvage, aggiungendo un tocco glamour e rock.