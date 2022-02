Sanremo 2022, Lorena Cesarini in conferenza stampa in total white: abito bon ton e maxi zeppe Lorena Cesarini è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Prima di salire sul palco dell’Ariston, l’attrice ha preso parte alla conferenza stampa mattutina: ha scelto un look candido con un unico tocco di colore.

A cura di Giusy Dente

Il debutto del Festival di Sanremo 2022 è stato un successo, un vero e proprio record per Amadeus, che porta a casa il risultato migliore delle sue tre conduzioni. La kermesse ha superato ogni aspettativa, in termini ascolti: 10.911.000 spettatori netti per il 54.7% di share. Si tratta della concentrazione più alta degli ultimi vent’anni. La gara canora ha visto come protagonista femminile della prima puntata Ornella Muti, che già in conferenza stampa aveva incantato tutti col suo fascino senza tempo, confermato sul palco dell'Ariston con abiti elegantissimi di Francesco Scognamiglio. Le prossime serate vedranno invece in qualità di co-conduttrici Drusilla Foer (giovedì), Maria Chiara Giannetta (venerdì) e Sabrina Ferilli (sabato). Stasera toccherà invece a Lorena Cesarini debuttare sul palco dell'Ariston.

Chi è Lorena Cesarini

Classe 1987, l'attrice si è imposta all'attenzione del pubblico lavorando in produzioni di spessore. Ha recitato nell'acclamata serie Netflix Suburra accanto ad Alessandro Borghi, ma aveva avuto modo di farsi notare già tempo prima. Il suo esordio risale infatti al 2013, quando ha recitato in Arance e Martello di Diego Bianchi. A seguire: Il Professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni, È per il tuo bene di Rolando Ravello e un episodio de I bastardi di Pizzofalcone. Per lei il palco dell'Ariston segna il debutto in qualità di conduttrice. Amadeus l'ha scelta per un motivo ben preciso: "Mi aveva colpito perché ha una faccia forte, espressiva".

Lorena Cesarini in conferenza stampa

La co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2022 è una ragazza giovane con uno stile decisamente rock. La moda è una delle sue passioni, come si evince anche dalle sue scelte in fatto di abbigliamento, che nascondono sempre dei tocchi ben ponderati capaci di renderla riconoscibile. Nella vita privata la sua predilezione è per blazer, mini dress, anfibi, shorts: capi minimal, ma combinati in modo molto personale. La 35enne è molo legata alla Maison Valentino, di cui ha indossato diverse volte le creazioni in occasione di servizi fotografici.

E su Valentino è caduta la scelta anche per la conferenza stampa a cui ha preso parte. L'attrice ha optato per un sofisticato look total white della Maison, dalla testa ai piedi. Ne ha anticipato alcuni dettagli anche sui suoi social. Abito bianco bon ton con applicazioni floreali e calzature del momento, indossate da diverse celebrities e influencer (anche Valentina Ferragni): sono le décolleté in vernice con tacco largo, cinturino alla caviglia e maxi plateau. Il cappotto bianco leggermente avvitato è stato impreziosito da una cintura con logo.

A completare l'outfit collant candidi e occhiali cat-eye da diva anni Sessanta, in acetato e con logo laterale. La 35enne ha vivacizzato il look con una borsa gialla, unico tocco di colore. Questo look elegante e chic crea molte aspettative su quello che vedremo questa sera sul palco dell'Ariston addosso all'attrice: con cosa ci stupirà?