Valentina Ferragni mostra le nuove scarpe di lusso: sotto l’albero décolleté da 850 euro Valentina Ferragni ama le scarpe di lusso. Le new entries sono un paio di calzature di Valentino da 850 euro. “Ciao bellezze” ha scritto su Instagram.

In casa Ferragni la moda è questione di famiglia. Chiara Ferragni cominciando come blogger ha costruito una carriera da influencer e imprenditrice senza eguali nel panorama italiano. Alle sfilate è ormai una presenza fissa, è amica delle principali Maison e dei maggiori stilisti, veste griffatissimo e il suo guardaroba è pieno di abiti e accessori di lusso. Ma ha messo in piedi anche un brand che porta il suo nome, estendendo il raggio d'azione ben oltre l'abbigliamento, spaziando anche nel mondo del makeup e dei gioielli. Come lei, anche il marito Fedez, le sorelle Valentina e Francesca e la stessa mamma Marina Di Guardo sono attentissimi ai loro look, con armadi invidiabili. Chissà se anche la piccola Vittoria seguirà le loro orme: per adesso sembra aver ereditato dalla mamma la passione per le scarpe. Ed è una passione condivisa anche con la zia, Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni, imprenditrice e influencer

Valentina Ferragni, classe 1992, è la sorella minore di Chiara. Negli anni è molto cambiata e qualcuno le ha fatto pesare questa normalissima trasformazione, di cui ha parlato spesso sui suoi social in risposta ad haters che criticavano il suo aspetto fisico. Ha spiegato di essersi dovuta sottoporre a delle terapie che hanno rallentato di molto il suo metabolismo, causandole scompensi ormonali e facendo sì che il suo corpo cambiasse. "È normale che si cresca e si cambi. Il mio obiettivo è quello di guardarmi ogni giorno allo specchio e piacermi per quella che sono" ha detto, ribellandosi sempre al body shaming e invitando i follower all'accettazione. La 29enne ha intrapreso una carriera da influencer e imprenditrice: ha ideato una propria linea di gioielli ed è un'appassionata di moda.

Valentina Ferragni ama le scarpe di lusso

Sui social la 29enne è molto attiva, condivide momenti della quotidianità (soprattutto col fidanzato Luca Vezil e la famiglia) e i suoi outfit più belli. Di recente ha fatto il suo debutto in tv sfoggiando un look glamour come sempre, in total black: leggings con staffa e giacca di Versace. Accessori e capi griffati sono un must dei suoi look.

in foto: scarpe Valentino

Alla prima milanese di The Ferragnez il pezzo forte era la pochette, anche quella di Versace, con specchio incorporato. Nella sua collezione di lusso le new entries sono un paio di scarpe, però di Valentino. Le ha mostrate nelle Instagram Stories. Si tratta delle décolleté in vernice con tacco largo, cinturino alla caviglia e plateau, che sul sito della Maison costano 850 euro.