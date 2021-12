Valentina Ferragni a Verissimo: per il debutto in tv indossa leggings con staffa e tacchi fucsia Il 18 dicembre Valentina Ferragnez è tra gli ospiti di Verissimo, si tratta della sua prima verra esperienza in tv e per l’occasione non ha rinunciato allo stile. Tra dei leggings con staffa e dei décolleté fucsia, ha dimostrato di essere una regina fashion proprio come la sorella Chiara.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: complice il cognome "famoso", è diventata una vera e propria imprenditrice e ad oggi gestisce un brand di gioielli di successo che porta il suo nome. È tra i protagonisti di The Ferragnez: la serie, lo show ha segnato il suo debutto in tv, anche se è solo nelle ultime ore che ha avuto davvero la prima esperienza nello spettacolo. La sorella di Chiara è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata che va in onda sabato 18 dicembre: durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha parlato del tumore alla pelle e dell'influenza che ha avuto su di lei la sorella maggiore, il tutto senza rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue.

Dalla cicatrice sulla fronte all'elogio alla sorella Chiara Ferragni

Diverse settimane fa Valentina Ferragni ha parlato apertamente del problema di salute che le ha lasciato una evidente cicatrice sul viso: dopo aver creduto per mesi di avee un brufolo o una cisti sulla fronte, ha scoperto che si trattava di un tumore maligno localizzato che doveva essere rimosso il primo possibile. Sul palco di Verissimo ha spiegato: “Per fortuna questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. Ma se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”. Ora deve continuare a tenere la situazione sotto controllo e consiglia a tutti di fare delle visite specifiche quando si vede qualcosa di anomalo. Come si è conclusa l'intervista? Con un omaggio alla sorella Chiara, della quale ha detto: "Sono la sua fan numero uno, è la migliore al mondo e tutto il successo che ha lo deve a sé stessa”.

Valentina Ferragni con l’orecchino Uali della sua collezione

Il look nero di Valentina Ferragni a Verissimo

Per un evento tanto importante come la prima intervista televisiva Valentina Ferragni poteva mai rinunciare allo stile glamour? Assolutamente no e ha dato una piccola anteprima del look sfoggiato sul palco di Canale 5 sui social. Mentre rivelava di avere non poca paura mentre era nel backstage, si è scattata un selfie in total black. Ha abbinato dei leggings con staffa, uno dei must-have di stagione, a un top lungo con scollatura geometrica e zip. Nel suo outfit non poteva mancare un tocco total pink, dai décolleté col tacco fucsia agli orecchini rosa della sua collezione, il modello Uali a forma di triangolo pendente. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Lo splendido sorriso che ha sempre stampato sul viso.