Sanremo 2022, le pagelle e i voti ai look della quarta serata: promosso Sangiovanni con la gonna Abiti meravigliosi e vestiti da dimenticare, outfit iconici e completi del tutto sbagliati. Dagli abiti di Maria Chiara Giannetta a quelli di Noemi, da Achille Lauro ad Amadeus, ecco i voti ai look di cantanti, conduttori e ospiti della quarta serata di Sanremo 2022.

A cura di Marco Casola

Amadeus e Maria Chiara Giannetta nella quarta serata di Sanremo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della quarta serata è Maria Chiara Giannetta, attrice divenuta celebre con le fiction "Blanca" e "Don Matteo", scelta da Amadeus come co-conduttrice per Sanremo 2022. Tra gli ospiti della nuova puntata Arisa, con abito Antonio Grimaldi, e Francesca Michielin, a Sanremo per affiancare Emma nel duetto "Baby one more time", il più atteso del Festival. Mahmood, in Fendi si conferma uno degli uomini più cool sul palco, mente Noemi, in Alberta Ferretti, ed Elisa, in Valentino, sono le donne più chic della serata. Dopo i top e i flop della terza serata, in cui Michele Bravi è stato bocciato e Blanco ha vinto la gara di stile, diamo i voti ai look dei protagonisti del Festival con le pagelle per cantanti in gara, conduttori e ospiti della quarta serata.

Amadeus col tuxedo bronzo

Di male in peggio, questa sera Amadeus abbandona glitter e cristalli ma non sceglie qualcosa di sobrio ed essenziale, anzi. La prima apparizione sul palco è con uno smoking Gai Mattiolo, con una giacca in lurex bronzo dall'effetto cangiate. Per noi è no. Voto 3.

Amadeus in Gai Mattiolo

Noemi con l'abito fuscia

La cantante nella serata delle cover canta "You Make Me Feel Like a Woman" di Aretha Frankylin con indosso un abito fucsia di Alberta Ferretti dal profondo spacco frontale, strascico e con drappeggi, abbinato a scarpe Aquazzura e gioielli Bvlgari. Forse il colore fa un po' a cazzotti con i capelli ma è comunque splendida. Voto 7.

Noemi in Alberta Ferretti

Giovanni Truppi e Vinicio Capossela

Truppi nella serata dei duetti viene affiancato da Capossela per cantare "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De André. Ancora con la canotta, ormai tratto distintivo nelle sue performance. Almeno è cambiato il colore, questa sera è infatti rosso acceso. A suo modo ha stile, c'è del concetto… Voto 6 e 1/2.

Giovanni Truppi e Vinicio Capossela

I look di Maria Chiara Giannetta a Sanremo

Maria Chiara Giannetta nella quarta serata di Sanremo appare sul palco per la prima uscita con un abito di Giorgio Armani Privé e con un collier Crivelli. E' la prima co conduttrice di queso Festival a sfoggiare un vestito corto, un modello in tulle nero con cristalli cuciti sul tessuto. Carina e fresca nella sua semplicità glam. Voto 7.

Maria Chiara Giannetta in Giorgio Armani Privé con gioielli Crivelli

Yuman ancora in nero

Ancora total black per il giovane cantante Yuman, che con Rita Marcotulli ha intonato "My way" di Frank Sinatra. Sul palco appare con giacca nera senza rever, camicia nera e pantaloni neri. Ancora tutto nero, ancora bocciato. Voto 4.

Yuman

Le vibrazioni con i chiodi glitter

Le Vibrazioni con Sofia and The Giants hanno cantato "Live and let die" di Paul McCartney nella serata delle cover. Chiodi black resi luccicanti con glitter, tuxedo con cristalli tono su tono e gonne ricoperte di paillettes. Niente di male ma niente di straordinario. Voto 5 e 1/2.

Le Vibrazioni in Gaelle Paris

Sangiovanni in bianco

Sangiovanni con Fiorella Mannoia canta "A muso duro" di Pierangelo Bertoli e lo fa con un completo total white di Diesel in coordinato con lo smalto sulle unghie. Il cantante, paladino dello stile fluido e genderless, aggiunge al look una gonna indossata sui pantaloni e completa l'outfit con l'adorata collanina con su scritto Giulia, dedica per la fidanzata. Voto 8.