Emma e Francesca Michielin come Britney Spears: i look nascondono un omaggio alla popstar Per la serata delle cover del Festival di Sanremo Emma duetta con Francesca Michielin con look di ispirazione anni 2000: avete riconosciuto l’omaggio a Britney?

A cura di Beatrice Manca

Sarà la nostalgia degli anni Duemila, che ultimamente pervade cinema e moda. Sarà che la battaglia legale di Britney Spears ha mobilitato pubblico e artisti in suo supporto. Fatto sta che l'ex baby popstar è arrivata anche sul palco dell'Ariston grazie a Emma: la cantante in gara ha scelto la hit Baby One More Time per la serata delle cover, interpretata insieme alla collega (e sua direttrice d'orchestra) Francesca Michielin. Il look scelto per la quarta serata non poteva che essere a tema, incanalando tutto il glamour della popstar.

I look scintillanti sono ispirati a Britney Spears

La cover di Baby One More Time di Emma e Francesca Michielin ha fatto ballare tutte i millennial in ascolto (e non solo), ma anche i look incanalano vibrazioni anni Duemila: Francesca Michielin sfoggia un completo satinato monospalla Miu Miu, mentre Emma Marrone indossa un completo Gucci con applicazioni scintillanti. Il tocco in più era la camicia bianca aperta, che rivelava la lingerie a vista. Il look di Emma vi è familiare? L'ispirazione arriva da una performance di Britney dei VMA's del 2000, quando la popstar sfoggiò un completo nero con maxi camicia bianca.

Emma e Francesca Michielin sul palco di Sanremo

La sensualità di Emma a Sanremo

Emma Marrone torna a Sanremo per la terza volta, forte già di una vittoria nel 2012: quest'anno porta in gara il brano Ogni volta è così. La cantante negli anni ha affinato il suo stile: è partita dai look rock'n'roll fatti di chiodi di pelle e zeppe vertiginose e con il tempo ha maturato un'immagine sempre più decisa e glamour. Per Sanremo 2022 si è affidata alla Maison Gucci e alla creatività del designer Alessandro Michele, che l'ha spinta a sfoggiare il suo lato più audace e sensuale. Durante la prima serata ha incantato tutti con un abito senza tempo blu notte con scollo a cuore e il dettaglio "rock" delle calze a rete. Per la terza serata invece ha cambiato mood, sfoggiando una camicia in pizzo ‘piratesca' con lingerie a vista, gonna in velluto e maxi zeppe pitonate.