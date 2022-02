La Rappresentante Di Lista a Sanremo 2022 coi vestiti bruciati La Rappresentante Di Lista torna a Sanremo col brano Ciao Ciao. Il duo si è imposto non solo per la vivacità del brano in gara, ma anche per il look originale e irriverente.

A cura di Giusy Dente

LRDL in Moschino

La Rappresentante di Lista è il duo formato da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi. Sono in gara col brano Ciao Ciao e per loro non è la prima partecipazione al Festival di Sanremo. L'anno scorso erano in gara con il brano Amare (che si è classificato 11esimo), mentre quest'anno sono all'Ariston con una canzone molto diversa. E rispetto al 2021, anche il loro look è decisamente cambiato.

La trasformazione de La Rappresentante Di Lista

Chi ricordava il duo con gli abiti da sogno firmati Valentino Haute Couture sfoggiati nel 2021, quest'anno avrà certamente notato qualcosa di diverso nel look de La Rappresentante Di Lista. I due, infatti, quest'anno si sono affidati allo stylist Lorenzo Oddo, che ha pensato per loro a outfit meno romantici ma più ironici, colorati, divertenti. L'intento era quello di far emergere il lato più irriverente del duo, in linea anche con la canzone con cui gareggiano alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

LRDL in Moschino

Questo intento è apparso chiarissimo a cominciare dal green carpet inaugurale della kermesse, dove hanno indossato dei look "da notte" (pigiama per Mangiaracina, abito asciugamano abbinato a telo di spugna in testa per Lucchesi). Durante la prima serata hanno poi optato per due smoking coordinati della collezione Moschino Resort 2019, stesso brand che li ha vestiti nella serata numero 3. Stavolta il look è all'insegna del rosa: i due sembrano un principe e una principessa (con tanto di coroncina sulla testa). I vestiti bruciati della terza serata sono della collezione Moschino Autunno/Inverno 2016-2017 disegnata da Jeremy Scott, composta interamente da abiti bruciati. Scelta azzeccata, visto che la loro Ciao Ciao sta infiammando l'Ariston.