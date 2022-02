La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022: la prima serata è con gli smoking coordinati La Rappresentante di Lista è ancora una volta tra i Big del Festival di Sanremo: in questa 72esima edizione il due presenta il brano inedito “Ciao ciao”. Irriverenza, ironia, originalità: ecco cosa hanno indossato Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi per la prima serata.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 72esima edizione del Festival di Sanremo: durante la prima serata della kermesse canora il direttore artistico Amadeus ha scelto di avere al suo fianco Fiorello e Ornella Muti, la leggendario icona del cinema italiano. Al di là dei conduttori, i veri protagonisti dell'evento sono però i Big in gara, che approfittano dell'evento per sfidarsi a colpi di stile. Tra i più attesi della puntata inaugurale c'è La Rappresentante di Lista, il duo formato da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi che quest'anno presenta il brano inedito Ciao Ciao. Dopo aver incantato tutti nel 2021 con degli spettacolari look firmati Valentino, questa volta i due hanno dato spazio all'irriverenza, curando nei minimi dettagli la loro performance.

La Rappresentante di Lista con gli smoking coordinati al Festival

Per la prima serata del Festival di Sanremo La Rappresentante di Lista ha puntato su dei look coordinati firmati Moschino. La cantante Veronica Lucchesi ha scelto uno smoking dallo stile mannish ma ha aggiunto dei dettagli iper femminili all'outfit. Ha abbinato una giacca tight a dei pantaloncini a vita alta e a un panciotto bianco, completando il tutto con degli stivaletti con maxi tacco, zeppa e lacci di raso. La vera chicca? La coroncina da principessa che ha decorato i lunghi capelli biondo platino. Dario Mangiaracina ha invece optato per il classico smoking maschile ma si è distinto per irriverenza con i suoi riccioli rosa.

La Rappresentante di Lista in Moschino

La Rappresentante di Lista, lo stile iconico a Sanremo 2022

Per La Rappresentante di Lista non è la prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, già lo scorso anno il duo aveva incantato il pubblico con degli abiti da sogno firmati Valentino Haute Couture, diventati parte integrante delle loro performance. Quest'anno hanno deciso di cambiare registro: si sono affidati allo stylist Lorenzo Oddo, che per loro ha pensato a diversi look firmati firmati Moschino, tutti realizzati in collaborazione di Jeremy Scott, che ha saputo mettere in risalto il lato più ironico e irriverente del duo. Sul green carpet Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi avevano sorpreso il pubblico con un look "da notte" (pigiama per lui, abito asciugamano e telo di spugna in testa per lei), ma per la prima serata hanno dato il meglio di loro. L'outfit all'insegna del genderless è un trionfo di glamour e originalità.