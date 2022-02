Gli scaldamuscoli di Flashdance sul palco dell’Ariston con Elena D’Amario ed Elisa Elisa per la serata cover ci riporta agli anni Ottanta con What A Feeling: anche il look della ballerina Elena D’Amario omaggia il film con un dettaglio di stile.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo 2022 è arrivato alla sua quarta serata, dedicata alle cover: Elisa, tornata sul palco dell'Ariston dopo 21 anni, ha portato il brano What a Feeling di Irene Cara, un brano scritto da Giorgio Moroder per il film Flashdance. La cantante ha sfoggiato ancora una volta un look total white firmato Valentino, ormai la sua cifra distintiva all'Ariston, ed è stata accompagnata da una performance di danza della ballerina Elena D'Amario. Il suo look ci riporta agli anni Ottanta con gli iconici scaldamuscoli!

Elisa con la giacca oversize bianca

Elisa nel 2001 vinse il Festival di Sanremo con abiti creati da sola, tutti rigorosamente bianchi: una scelta di stile che aveva uno specifico significato, l'elaborazione di un lutto per la fine di un amore. Il grande ritorno è sempre nel segno della purezza, con look candidi da vergine vestale: anche per la quarta serata sceglie un abito Valentino, accompagnato da una giacca oversize candida. Questa volta sceglie di cantare a piedi nudi, per sottolineare il suo spirito libero.

Elisa in Valentino

Gli scaldamuscoli bianchi di Elena D'Amario

Chi non ha mai cantato a squarciagola la colonna sonora di Flashdance improvvisando un balletto in camera? L'esibizione di Elisa ci fa rivivere quelle emozioni e ci riporta dritti ai fasti degli anni Ottanta, l'epoca dell'aerobica, dei body sgambati e degli scaldamuscoli. Accanto a lei infatti balla Elena D'Amario, che riprende i look total white con un completino mini: reggiseno sportivo, culotte e i fatidici scaldamuscoli a costine, un vero must dell'epoca e un tributo al film Flashdance.