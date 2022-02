Elena d’Amario prima e dopo Amici: com’è cambiata la ballerina dagli esordi a oggi Elena d’Amario ha debuttato ad Amici nel 2009 e da allora non ha più smesso di avere successo, tanto da essere arrivata a calcare impalco di Sanremo al fianco di Elisa. In quanti ricordano com’era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Elena d'Amario è una delle ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi e negli ultimi tempi si parla molto di lei, visto che ha letteralmente spaccato al Festival di Sanremo, dove si è esibita al fianco di Elisa durante la serata dei duetti. Ha danzato sulle note di Flashdance in completino bianco e scaldamuscoli, dando prova di non avere rivali nel suo campo. In quanti ricordano i suoi esordi su Canale 5? Era il 2009 quando entrò nell'ambita scuola di Amici e, sebbene ancora oggi non l'abbia abbandonata, il suo aspetto è cambiato molto col passare degli anni: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Elena d'Amario dal debutto ad Amici a oggi

Era il 2009 quando Elena d'Amario entrò per la prima volta nella scuola di Amici di Maria De Filippi, all'epoca aveva 19 anni e sognava di diventare una ballerina professionista. Quell'edizione del programma fu vinta da Emma Marrone ma, complice l'allora fidanzato Enrico Nigiotti, che si auto-eliminò per farla andare avanti, riuscì ad arrivare a un passo dalla finale.

Elena d’Amario ad Amici 2009

Così come Stefano De Martino (anche lui nella scuola di Amici quell'anno), nelle edizioni successive del programma è tornata sul palco ma nei panni di professionista, realizzando così il suo più grande desiderio. Complice il fatto che ha abbandonato le tute e i completini sportivi con il logo del programma, è apparsa radicalmente trasformata col passare del tempo.

Elena d’Amario nel 2016

Elena d'Amario, la trasformazione della ballerina

Negli anni successivi alla prima esperienza ad Amici Elena d'Amario è cambiata molto. Ha continuato ad allenarsi, scolpendo addominali, cosce e glutei, tanto che oggi appaiono molto definiti. A renderla quasi irriconoscibile col passare de tempo, però, è stata la rivoluzione hair: agli esordi portava i capelli extra lisci, mentre oggi non riesce a fare a meno delle onde naturale dall'effetto messy. Sono rimaste invariate, invece, la passione per i rossetti marcati e per gli outfit trendy e casual, così come pure il suo innato amore per la danza. In quanti sono rimasti senza fiato di fronte la sua esibizione sanremese?