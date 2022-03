La Pupa e il Secchione Show 2022

Antonella Elia prima e dopo: com’è cambiata la showgirl dagli esordi a oggi Antonella Elia ha 58 anni e ha deciso di rimettersi in gioco partecipando come giudice a La Pupa e il Secchione. In quanti la ricordano agli esordi della carriera tra “Non è la Rai” e “La ruota della fortuna”? Ecco com’è cambiata nel corso degli anni.

Antonella Elia è uno dei volti storici della tv italiana, ha 58 anni e, nonostante siano passati decenni dal debutto, continua a essere amata e richiesta. È stata una delle ragazze di Non è la Rai, ha fatto da valletta a Mike Bongiorno a La ruota della fortuna, ha affiancato Corrado a La Corrida, e da qualche anno a questa parte è tornata a rimettersi in gioco, così da dare una svolta alla sua carriera. Dopo aver fatto l'opinionista al GF Vip lo scorso anno, oggi è tra i giudici della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. In quanti ricordano com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione della showgirl dai primi anni '90 ad oggi.

Com'era Antonella Elia agli esordi, le foto da "Non è la Rai" a "La ruota della fortuna"

Antonella Elia è una delle donne che hanno fatto storia nel mondo della tv italiana, ha debuttato a "Non è la Rai", è diventata la valletta di Mike Bongiorno a "La ruota della fortuna" e da allora la sua carriera è stata in continua ascesa.

Antonella Elia con i capelli scuri negli anni ’80

All'epoca aveva poco più di 20 anni, vantava una bellezza mozzafiato e, dopo aver portato i capelli scuri e vaporosi negli anni '80, è passata al biondo platino che ancora oggi la caratterizza. Cosa è cambiato col passare del tempo a parte l'hair look? Oggi Antonella ha qualche segno del tempo in più sul viso ma, nonostante ciò, continua a essere riconoscibilissima.

Antonella Elia negli anni ’90 col caschetto biondo

Antonella Elia oggi, com'è cambiata la showgirl negli anni

Antonella Elia ad oggi ha raggiunto i 58 anni, ha qualche ruga e segno del tempo in più sul viso, un aspetto matura ma è ancora in splendida forma. Come se non bastasse, porta i capelli cortissimi e biondi proprio come nei primi anni '90.

Antonella Elia nel 2020 al GF Vip

Quella a La Pupa e il Secchione nei panni di giudice non è la sua prima volta a un reality: negli ultimi anni ha partecipato a L'isola dei Famosi, al GF Vip e anche a Temptation Island. Insomma, Antonella ha più volte dimostrato di non avere paura di mettersi in gioco, di sicuro anche questa volta si farà notare grazie al carattere forte e determinato che la contraddistingue da sempre.