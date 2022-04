Soleil Stasi a La Pupa e il Secchione con gambe in primo piano: il minidress ha la rete di cristalli Ieri sera è andata in onda la settima puntata del reality La Pupa e il Secchione, la semifinale. Soleil Stasi veste i panni di opinionista: stavolta ha optato per un look colorato e trendy, con gambe in primo piano.

A cura di Giusy Dente

L'esperienza al Grande Fratello Vip ha consolidato la presenza in tv di Soleil Stasi, che prima del reality aveva già partecipato a diversi programmi: prima Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini, poi L'Isola dei Famosi e infine Pechino Express assieme alla madre Wendy Kay. Uscita dalla Casa ha intrapreso invece l'avventura di opinionista a La Pupa e il Secchione. Lo show ha cambiato padrona di casa: vede al timone Barbara D'Urso, che ha decisamente cambiato stile. La prima puntata è stata con un outfit ispirato a Coco Chanel, un outfit-tributo studiato assieme a Nick Cerioni, lo stylist delle star. Soleil Stasi invece ha confermato la sua predilezione per i look trendy e colorati.

Soleil Stasi a La Pupa e il Secchione

Il look di debutto di Soleil Stasi a La Pupa e il Secchione, il mese scorso, è stato un abito giallo in latex audace e coloratissimo: il modello è di Versace, della collezione Pre-Fall 2019. L'influencer ha certamente una predilezione per i mini dress, ne ha sfoggiati tantissimi anche all'interno della casa del Grande Fratello VIP, dove i suoi outfit sono stati tra i più apprezzati per la loro originalità. Sta portando avanti la nuova avventura all'insegna di look sexy, con scollature e gambe in primo piano, senza mai rinunciare a scarpe col tacco vertiginoso e gioielli.

Il look della settima puntata

Per la settima puntata del reality, Soleil Stasi ha scelto un abitino arancione con maniche lunghe leggermente a palloncino. La particolarità è la rete gioiello posta sopra, color argento e con cristalli e frange sul fondo, che dona un tocco di luce al look. Ha completato l'outfit con un paio di sandali di MVP color argento con tacchi a spillo e lacci attorno al polpaccio, annodati fino al ginocchio. Capelli sciolti per lei, ma con due treccine a incorniciare il viso e make up nude.

Prima di entrare in studio ha anticipato il look sui suoi social, ammaliando i tanti fan e follower che la seguono ogni giorno e che amano il suo stile così unico e personale. Sa sempre come attirare l'attenzione senza passare inosservata.