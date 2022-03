Barbara D’Urso debutta a La Pupa e il Secchione: il tailleur personalizzato è un omaggio a Coco Chanel Barbara D’Urso ha dato il via a una nuova edizione de La Pupa e il Secchione e per l’occasione ha sfoggiato un look black&white dai dettagli iconici e autoreferenziali. Ha reso omaggio a Coco Chanel con un tailleur ispirato alla Maison francese, al quale ha aggiunto una serie di catene decorate con le sue iniziali.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione de La Pupa e il Secchione, il programma di Italia 1 dedicato all'eterna lotta tra "belli senza cervello" e "cervelloni non troppo attraenti", e a presentarlo è Barbara D'Urso, che ormai da settimane ha annunciato il cast da capogiro con degli opinionisti d'eccezione (prima tra tutte Soleil Stasi). Nonostante sia spesso stata al timone di diversi reality, questa è la prima volta che conduce una trasmissione simile ma, a giudicare dalla prima puntata, di certo riserverà moltissime sorprese al pubblico. Ad aver colpito durante il debutto è stato soprattutto il suo look: ecco chi lo ha firmato e l'omaggio alla nota stilista francese nascosto nel suo completo total white.

Il tailleur bianco e nero di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso aveva promesso look "shock" a La Pupa e il Secchione e per il debutto non ha deluso le aspettative. Ha rivelato l'outfit scelto per la prima puntata sui social poco prima della diretta, spiegando che si trattava di un tributo a una delle più grandi signore della moda, Coco Chanel. Come preannunciato diverse settimane fa, a curare tutto il suo armadio è stato Nick Cerioni, lo stylist più amato dalle star, che è riuscito a fondere in modo impeccabile glamour e dettagli autoreferenziali. La D'Urso ha infatti sfoggiato un tailleur ispirato al modello classico in tweed firmato Chanel, ovvero con gonna midi e giacca corta con bottoni gold. Tacchi a spillo, cappello a falda larga, spilla a forma di fiore e una cascata di catene decorate con perle e lettere BD (le sue iniziali): questi sono i dettagli dell'outfit che ricorda il must della nota Maison francese.

Le iniziali di Barbara D’Urso su bottoni e catene

La rivoluzione di stile di Barbara D'Urso a La Pupa e il Secchione

Per l'esperienza a La Pupa e il Secchione Barbara D'Urso ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile. In tv siamo sempre stati abituati a vederla con tubini strizzati, colori sgargianti e accessori appariscenti, negli ultimi tempi aveva invece cambiato registro diventando una "donna in carriera" con tailleur rigorosi e completi "da lavoro. Oggi ha messo in atto l'ennesima evoluzione fashion, rendendo omaggio a uno dei più grandi nomi della moda ma senza dimenticare di aggiungere un tocco audace e autoreferenziale. Nelle prossime puntate del programma continuerà a ispirarsi agli stilisti che hanno fatto storia con i loro capi iconici?