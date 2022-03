Dove si trova la villa di La Pupa e il Secchione show: la location del programma di Barbara D’Urso La nuova edizione del programma “La Pupa e il Secchione show” condotto da Barbara D’Urso va in onda dal 15 marzo 2022 su Canale 5. Dieci coppie vivranno per settimane in una villa da sogno. Vi sveliamo dove si trova.

A cura di Clara Salzano

La villa da sogno della nuova edizione de La Pupa e il Secchione show

Dal 15 marzo 2022 va in onda su Canale 5 la nuova edizione del programma "La Pupa e il Secchione show" condotto da Barbara D'Urso. Sono tante le novità del nuovo format voluto dalla reginetta di Mediaset: innanzitutto non solo pupe e secchioni ma anche pupi e secchione, concorrenti conosciuti e non, divisi in coppie che vivranno per settimane in una villa da sogno. La nuova versione di "La Pupa e il Secchione show" unisce il clima ironico del format con i contenuti tipici del reality show. Le coppie ogni martedì potranno lasciare la villa per raggiungere lo studio di Barbara D'Urso e dare vita al programma vero e proprio così come lo conoscevamo. La giuria del programma è composta da Antonella Elia, Federico fashion Style e Soleil Sorge, fresca di Grande Fratello Vip 6. Scopriamo dove si trova la splendida dimora de "La Pupa e il Secchione show".

La Pupa e il Secchione show in onda su Canale 5 dal 15 marzo 2022

Dove si trova villa di La Pupa e il Secchione show

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5 dal 15 marzo 2022 presenta una formula completamente rinnovata. La nuova versione del programma prova per la prima volta ad unire il vecchio format con i contenuti del reality show e seguirà le coppie di concorrenti per settimane all'interno di una villa da sogno.

Le immagini della villa condivise da Barbara D’Urso

È la stessa Barbara D'Urso ad aver rivelato le novità di quest'edizione del programma. La villa dove vivranno pupe e secchioni, pupi e secchione, concorrenti conosciuti e non, servirà ai concorrenti per conoscersi e riuscire a trasferirsi le abilità reciproche. La location da sogno del nuovo reality show esiste davvero ed è una villa immersa nel verde nella provincia di Roma.

Una ripresa della villa de La Pupa e il Secchione show di notte

Sono numerose le immagini che Barbara D'Urso ha mostrato della villa de La Pupa e il Secchione 5 in anteprima durante il suo programma Pomeriggio 5. Alcune indiscrezioni avevano collocato la residenza da sogno nel Parco dell’Inviolatella Borghese a Roma ma attraverso ricerche più approfondite siamo riusciti a individuare la villa a Tivoli Terme (RM).

La Tenuta S. Antonio a Tivoli Terme è la location de La Pupa e Il Secchione show

La location de La Pupa e Il Secchione show

Un parco secolare di 12 ettari e una villa del XVIII secolo con scuderia e antico fienile caratterizzano la location della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D'Urso. Si tratta della Tenuta S. Antonio che sorge nei pressi delle sorgenti delle Acque Albule di Tivoli.

Il parco attorno alla villa de La Pupa e il Secchione show

La Tenuta S. Antonio di Tivoli si estende su 30 ettari di parco coltivati sin dal XV secolo. La tenuta prende il nome dai Padri Antoniani che coltivavano l'area e risale al XVIII secolo.

Il Bosco della Tenuta S. Antonio, location di programmi, film e serie tv

Oggi la villa è la location ideale per matrimoni, eventi e ricevimenti con la sua Fontana delle Ninfee che accoglie in modo scenografico i propri ospiti. Tenuta S. Antonio è stata anche set di molti film e serie tv come Pinocchio di Luigi Comencini e Don Matteo.

La terrazza della Tenuta S. Antonio nelle riprese de La Pupa e il Secchione Show

Gli interni della villa da sogno

La Tenuta S. Antonio di Tivoli è la villa da sogno de La Pupa e il Secchione. La storica dimora è immersa in un parco secolare ed è caratterizzata da interni arredati in stile classico con un grande camino scenografico.

Un immagine dall’interno della Tenuta S. Antonio

Gli interni della villa comprendono diversi saloni, alcuni grandi circa 500 metri quadrati, dependance, una biblioteca e una terrazza a livello di oltre 300 metri quadrati con vista panoramica su Tivoli e sui Monti Tiburtini.