Dove abita Barbara D’Urso: una casa total white con tanti peluche e opere d’arte pop Barbara D’Urso va in vacanza da Pomeriggio 5 in occasione delle feste natalizie. Nell’attesa di vederla nuovamente alla conduzione del suo programma tv a gennaio 2022, scopriamo dove vive la famosa showgirl e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Barbara D’Urso coi suoi amici orsi nella camera da letto

Barbara D'Urso ha salutato ieri gli spettatori di Pomeriggio 5 in vista delle feste natalizie. La reginetta di Mediaset va infatti in vacanza e tornerà in onda a gennaio 2022. Nell'attesa di vederla nuovamente alla conduzione del suo programma tv di Canale 5, scopriamo dove vive la famosa showgirl e com'è fatta la sua casa.

Barbara D’Urso nella sua casa

Dove vive Barbara D'Urso

Barbara D'Urso è una delle conduttrici più amate della tv italiana. Napoletana d'origine, la nota showgirl è proprio per il lavoro che ha scelto di vivere a Milano. La sua abitazione non è un pomposo appartamento nel centro di Milano, come tanti fan potrebbero aspettarsi, bensì una casa minimal e romantica alle porte del capoluogo meneghino.

Il bagno di Barbara D’Urso

Barbara D'Urso vive a Cologno Monzese, vicino agli studi di Mediaset dove si gira Pomeriggio 5 in onda su Canale 5 e guidato dalla nota presentatrice tv. L'abitazione di "Carmelita", come ama farsi chiamare la conduttrice, è una casa immersa nel verde dove Barbara D'Urso trova la sua tranquillità e serenità quotidiana.

Il bagno nella casa di Barbara D’Urso

Com'è fatta la casa di Barbara D'Urso

Ampi spazi, luminosi e con tinte neutre, la casa di Barbara D'Urso è caratterizzata da arredi total white, parquet chiaro per i pavimenti e molto comfort. La nota conduttrice televisiva ama infatti rilassarsi a casa e lo dimostrano i numerosi post che condivise sui suoi social dove si riprende ai fornelli della sua cucina o nel bagno rivestito di marmo bianco.

Barbara D’Urso nella sua cucina di casa

Barbara D'Urso non ha mai nascosto di amare cucinare e gustare le prelibatezze preparate. Durante i mesi di lockdown da Covid la nota presentatrice tv ha intrattenuto i suoi fan di Instagram con video e foto dalla cucina della sua casa e dalla sala da pranzo dove un enorme opera d'arte pop fa da sfondo al tavolo.

Barbara D'Urso e la collezione di orsi peluche

Chi segue i social di Barbara D'Urso non ha potuto fare a meno di notare i numerosi peluche che la conduttrice televisiva possiede e espone in casa come nei camerini di Mediaset. Li chiama "orsi amici" e sono i suoi peluche preferiti. Ne ha una vera e propria collezione, di diverse dimensioni e colori.

Grandi, piccoli, bianchi, rossi e azzurri, gli orsi amici di Barbara D'Urso sono tanti, sparsi nelle varie stanze della casa ma anche nei suoi camerini degli studi televisivi. La nota conduttrice televisiva spesso augura la buona notte ai suoi follower proprio dal letto della sua camera dove ama leggere e stare con i suoi amici orsi.