Barbara D’Urso, il foulard di seta diventa un accessorio per i capelli (ma di lusso) Barbara D’Urso non rinuncia al lusso. Ha inserito nel suo look un foulard, ma usandolo in modo originale: non al collo, bensì per intrecciare i capelli.

A cura di Giusy Dente

Instagram @barbaracarmelitadurso

Barbara D'Urso è attenta ai suoi look, sia quando è davanti alle telecamere che quando è in un ambiente più domestico. Infatti nelle ultime foto condivise sui social (dove è molto attiva nel raccontare la sua quotidianità) non è impegnata in studio, durante un programma televisivo. Eppure non ha rinunciato a inserire nel suo outfit un dettaglio di stile anche piuttosto costoso, realizzato da una Maison di lusso. Si tratta di un foulard, che però lei ha utilizzato in modo molto originale.

Barbara D'Urso, passione lusso

Gli outfit preferiti della conduttrice sono quelli griffati. Il cappotto invernale logato che ha sfoggiato di recente costa più di 3000 euro: si tratta del modello Jumbo GG di Gucci, una delle Maison di cui anche in passato ha spesso indossato anche le calzature, dalle zeppe multicolor di questa estate alle ciabatte per il mare in gomma rosa lucida col tacco.

Instagram @barbaracarmelitadurso

E proprio di Gucci è l'accessorio di lusso che ha inserito nel suo nuovo outfit invernale. La conduttrice si è mostrata sui social avvolta in un caldo maglione di un arancione sgargiante. Ma a colpire l'attenzione dei follower è stata senza dubbio l'acconciatura di Carmelita, realizzata con un foulard! Si tratta con ogni probabilità del carré di Hermès, realizzato in seta e capo iconico della Maison, adatto per essere portato al collo, ma anche come cintura, turbante o fascia.

Instagram @barbaracarmelitadurso

L'opzione di Carmelita, invece, è stato intrecciarlo tra i capelli, all'interno di una lunga treccia. Sul sito della casa di moda ci sono moltissimi foulard e il prezzo varia a seconda delle caratteristiche(le dimensioni per esempio). Si oscilla da modelli piccoli da 45×45 che costano 180 euro a modelli più grandi, che possono arrivare anche a costare 760 euro.

Instagram @barbaracarmelitadurso

Non è il primo foulard griffato del guardaroba della conduttrice. Alcuni giorni fa ha inserito questo accessorio intramontabile di grande tendenza usandolo a mo' di cintura su un paio di pantaloni neri a vita alta. L'oggetto in questione, con l'iconica stampa della Medusa, è di Versace. Anche in questo caso i prezzi sul sito della Maison variano molto, ma possono ugualmente superare i 400 euro, per esempio quello stampa identità La Coupe des Dieux, molto simile a quello sfoggiato dalla conduttrice.