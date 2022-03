Soleil Stasi a La Pupa e il Secchione dopo il GF Vip: per la prima puntata indossa l’abito di latex Soleil Stasi ha appena terminato la sua esperienza al GF Vip 6 ma, nonostante ciò, si è già lanciata a capofitto in una nuova esperienza: è tra gli opinionisti-giudici de La Pupa e il Secchione. Il suo debutto è stato all’insegna del glamour e dell’audacia: ecco tutti i dettagli del look della prima puntata.

A cura di Valeria Paglionico

Soleil Stasi è stata una delle grandi protagoniste del GF Vip 6 e, sebbene non si sia aggiudicata il posto in finale, si parla ancora molto di lei. Il motivo? Nonostante il reality abbia chiuso i battenti proprio l'altro ieri, è già tornata in tv. Barbara D'Urso l'ha voluta al suo fianco a La Pupa e il Secchione, il programma di Italia 1 in cui ricopre dei panni, quelli dell'opinionista-giudice. Ieri sera è andata in onda la prima puntata e, oltre alla padrona di casa col suo tailleur ispirato a Coco Chanel, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata proprio l'influencer: ecco chi ha firmato il suo audace look di latex.

L'abito giallo di Soleil Stasi

Se Barbara D'Urso nella prima puntata de La Pupa e il Secchione ha reso omaggio alla leggendaria Coco Chanel, Soleil Stasi ha preferito qualcosa di più audace e sbarazzino. L'avevamo lasciata in tuta per il primo incontro con la mamma dopo il GF Vip e oggi la ritroviamo ancora una volta in tv in total yellow. Al GF Vip aveva incantato con i suoi lunghi abiti dal mood gipsy, mentre per il debutto da opinionista pare proprio che preferisca essere più glamour e sensuale. Ieri sera ha sfoggiato un minidress di latex firmato Versace, un modello della collezione Pre-Fall 2019 con gli iconici bottoni gold con la medusa e un taglio cut-out sotto al seno.

Minidress Versace

Soleil indossa i maxi cuissarders a fiori

Per completare l'outfit giallo Soleil ha scelto un paio di maxi cuissardes, un modello con il tacco a spillo, a fondo nero ma decorato con una cascata di fiori colorati. Non poteva mancare, infine, la pettinatura in pieno stile anni '90. Dopo aver spesso portato la chioma legata in micro trecce al GF Vip, a La Pupa e il Secchione l'influencer ha optato per un mezzo raccolto portato ondulato e con due ciuffi lasciati liberi. Insomma, a giudicare dal debutto, Soleil ha tutte le carte in regola per fare "concorrenza" alla padrona di casa Barbara D'urso in fatto di stile: di sicuro continuerà dunque a far parlare ancora a lungo di lei in tv.