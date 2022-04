Provvedimenti disciplinari a La Pupa e il Secchione Show: “Rissa tra Paola Caruso e Mila Suarez” Provvedimenti disciplinari in arrivo per Mila Suarez e Paola Caruso a La Pupa e il Secchione Show, dopo l’annuncio di Barbara D’Urso arriva la versione dei fatti secondo Dagospia. Tra le due pupe sarebbe scoppiata la rissa.

A cura di Gaia Martino

Barbara D'Urso questa mattina ha lanciato un'anticipazione riguardo la puntata de La Pupa e il Secchione di questa sera. Gianmarco Onestini è stato al centro di un duro scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che sarebbe andato oltre il limite. Per questo motivo la conduttrice ha anticipato la sua decisione di prendere un serio provvedimento disciplinare. A poche ore dall'inizio della puntata di stasera, Dagospia ha rivelato cosa sarebbe accaduto durante la registrazione del programma avvenuta la scorsa domenica dopo diversi casi Covid. Stando a quanto si legge tra le due Pupe sarebbe scoppiata la rissa.

Tra Paola Caruso e Mila Suarez scoppia la rissa

"Io non accetto certi comportamenti" ha detto Barbara D'Urso questa mattina in un tweet senza specificare cosa fosse successo tra le protagoniste del suo show. Dagospia svela che tra Paola Caruso e Mila Suarez sono volate anche le mani: le due pupe avrebbero litigato così furiosamente da arrivare al punto di picchiarsi. Sono trascorse ore di grande imbarazzo a Cologno Monzese, si legge, e nella messa in onda con ogni probabilità non andranno in scena tutte le immagini registrate. Per le due arriverà una severa punizione.

Le anticipazioni della quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show

Questa sera di martedì 12 aprile andrà in onda la quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D'Urso in onda su Italia Uno con Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia come opinionisti. Le anticipazioni rivelano che, oltre allo scontro tra le due Pupe Paola Caruso e Mila Suarez che sarà argomento discusso della serata,, il programma accoglierà in studio una Pupa per una sera, la pornoattrice Malena. Inoltre Elena Morali si sarebbe innamorata del Secchione Niccolò Scalfi. L'appuntamento è su Italia Uno alle 21.20.