La Pupa e il Secchione Show, Barbara D’Urso: “Provvedimenti seri stasera, è inaccettabile” La conduttrice anticipa seri provvedimenti disciplinari nella puntata di questa sera dopo un duro scontro avvenuto tra Mila Suarez e Paola Caruso.

Gianmarco Onestini è stato al centro di un duro scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso. Questo scontro è andato oltre il limite. Per questo motivo, come anticipa Barbara D'Urso via Twitter, questa sera verranno presi seri provvedimenti disciplinari nei confronti presumibilmente di una tra Paola Caruso e Mila Suarez e non del fratello di Luca Onestini: "Io non accetto certi comportamenti".

Che cosa è successo

Ma che cosa ha fatto Gianmarco Onestini? Il rapporto con la sua ‘pupa' Maria Laura de Vitis è compromesso, perché lui ha mostrato interesse chiaro per Mila Suarez. Ci sarebbero state tensioni arrivate al punto da tirare in uno scontro furibondo Mila Suarez e Paola Caruso. Sarebbero volate parole grosse e il rapporto di forza tra le due, che sembravano essere in grande sintonia, si è completamente rovesciato.

Le parole di Barbara D'Urso

La conduttrice de La Pupa e il Secchione Show ha anticipato in un tweet quello che sarà il tema della puntata. La foto mostra Paola Caruso accanto a Barbara D'Urso. Potrebbe essere un indizio riguardo il provvedimento disciplinare che il programma ha intenzione di prendere? Ecco cosa c'è scritto nel tweet:

Le anticipazioni della quinta puntata

Le anticipazioni della quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show, in onda martedì 12 aprile in prima serata su Italia 1: il tema Maria Laura De Vitis-Gianmarco Onestini con la lite tra Mila Suarez e Paola Caruso e i provvedimenti annunciati. Poi la "Pupa per una sera" sarà Malena, la pornoattrice più amata dagli italiani. Elena Morali, infine, sarebbe innamorata di Niccolò Scalfi.