Flavia Vento minaccia di lasciare La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso: “Ha fatto le valigie” Flavia Vento ha minacciato di lasciare la Pupa e il Secchione Show. In coppia con il secchione Aristide Malnati, è arrivata ultima durante la scorsa puntata ma le è stata data una seconda possibilità, che non sembra voler accogliere. A rivelarlo Barbara D’Urso.

A cura di Elisabetta Murina

Sembra che il rapporto tra Flavia Vento e i reality sia destinato a finire anche questa volta. Dopo che in passato la showgirl ha abbandonato il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi (per due volte) e la Fattoria, ora minaccia di lasciare La Pupa e il Secchione Show. Nell'ultima puntata, andata in onda martedì 22 marzo, la showgirl e Aristide Malnati, il secchione con cui fa coppia, sono arrivati ultimi al "Bagno di Cultura"e per questo sono stati eliminati. Barbara D'Urso, però, con il supporto dei giudici ha ottenuto che la coppia rimanesse in gioco almeno fino alla prossima puntata, posticipata a venerdì 1 aprile. Ma la showgirl pare non essere troppo felice di questa opportunità.

Cosa ha rivelato Barbara D'Urso su Flavia Vento

Anche se Flavia Vento e Aristide Malnati sono arrivati ultimi alla prova del "Bagno di Cultura" della scorsa puntata, Barbara D'Urso e gli opinionisti Soleil Sorge, Federico Fahsion Style e Antonella Elia hanno scelto di dare alla coppia una seconda possibilità, facendogli però pagare il pegno di dormire nello sgabuzzino della villa. Ma la showgirl sembra non aver accettato questa condizione, tanto da aver minacciato di lasciare lo show e aver anche preparato le valigie. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice, durante la puntata di Pomeriggio5 di mercoledì 23 marzo: "Appena entrata nello sgabuzzino, intorno alle due e mezza, ha iniziato a dare segni di cedimento. Prima ha cercato di dormire in giardino, poi alla fine ha fatto le valigie. La situazione attuale è che Flavia vorrebbe abbandonare anche questo reality“

La foto pubblicata sui social da Flavia Vento

Non si sa se alla fine Flavia Vento abbia deciso di rimanere in gioco o di abbandonare per sempre anche questo reality. Tuttavia, una sua foto pubblicata su Twitter ha fatto nascere una sorta di mistero. A mostrarla, direttamente sul suo profilo, è stata lei stessa, scrivendo "E voilà" e facendo pensare che ormai si trovi fuori dalla villa de La Pupa e il Secchione. Ma la diretta interessata non ha aggiunto altro e per ora nemmeno la conduttrice. Sarà riuscita a convincerla? Altrimenti, chi affiancherà il secchione Aristide Malnati?