Posticipata la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show, quando andrà in onda La terza puntata de La Pupa e il Secchione Show cambierà occasionalmente giorno di messa in onda: non martedì 29 marzo ma venerdì 1 aprile. Barbara D’Urso si troverà così ad affrontare in prima serata la finale del Cantante Mascherato di Milly Carlucci, in onda su Rai1.

A cura di Elisabetta Murina

Cambio di programmazione per la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show. Il programma condotto da Barbara D'Urso su Italia1 settimana prossima non andrà in onda martedì 29 marzo ma venerdì 1 aprile. Al suo posto i play off di qualificazione ai mondiali dell'Italia, qualora battesse la Macedonia.

Quando andrà in onda La Pupa e il Secchione

Come riporta Davidemaggio.it, settimana prossima lo show di Italia 1 cambierà giorno di messa in onda e verrà posticipato. In via eccezionale, l'appuntamento con le nuove avventure delle Pupe e dei Secchioni non sarà più martedì 29 marzo, ma venerdì 1 aprile, sempre in prima serata. I concorrenti avranno così ben 10 giorni per prepararsi alle nuove sfide da affrontare, tra Zucca Quiz, prove di ballo e una nuova eliminazione.

Nessuna sospensione o inversione di rotta per la nuova avventura di Barbara D'Urso, ma una modifica che sarebbe pensata per lasciare spazio allo sport, in particolare ai play off di qualificazione della nazionale italiana ai mondiali, qualora uscissero vincitori dall'incontro contro la Macedonia.

La pupa e il Secchione sfida Il cantante Mascherato

Cambiando giorno La Pupa e il Secchione si troverà ad affrontare in prima serata l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci in onda su Rai1. La finale del programma sarebbe dovuta essere venerdì 25 marzo, ma la stessa Rai ha deciso di allungarlo per un'altra settimana. Una prima serata che vedrà quindi sfidarsi in fatto di ascolti due grandi volti della tv italiana, Barbara D'Urso e Milly Carlucci. Se dovesse rimanere tutto così, chi conquisterà l'attenzione degli spettatori e e riuscirà a tenerli incollati al televisore?