Paola Caruso aggredisce Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show e poi sviene E’ scoppiata una rissa tra Paola Caruso e Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show. Alcune frasi di Mila hanno innescato la rabbia di Paola e tra le due pupe si è accesa una violenta discussione. Per la Caruso è arrivato il provvedimento disciplinare.

Barbara D'Urso aveva già anticipato che nella puntata di questa sera de La Pupa e il Secchione avrebbe preso dei provvedimenti contro Paola Caruso e Mila Suarez. Le due pupe hanno litigato furiosamente e su Italia Uno stasera sono andate in onda diverse immagini del duro scontro arrivato alle mani. "Ho ricevuto una telefonata stamattina brutta, c'è stata una lite nella notte molto forte che è finita in un modo che a me non è piaciuto, e quindi probabilmente cambieranno delle dinamiche" ha anticipato Barbara D'Urso in puntata prima di mostrare la dinamica dei fatti.

Cosa è successo tra Paola Caruso e Mila Suarez

Nella villa de La Pupa e il Secchione Paola Caruso ha aggredito Mila Suarez dopo essere stata attaccata verbalmente: alcune frasi di Mila riguardo il figlio della sua collega hanno innescato una rabbia violenta che in pochi secondi si è trasformata in rissa. Sono intervenuti i presenti al momento dell'aggressione ed una volta separate le due pupe, la Caruso ha avuto un mancamento ed è svenuta.

In puntata la Pupa Paola si è scusata, sostenendo di non aver mai perso prima d'ora il controllo:

Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questo modo, sono mortificata per lo spettacolo. Non voglio insegnare questo a mio figlio, ho avuto un vuoto, mi si è chiuso il cervello. Per la seconda volta ha attaccato mio figlio.

Barbara D'Urso ha provato a giustificare il comportamento di Mila Suarez sostenendo che lei avesse il compito di provocare: "Qualsiasi tipo di provocazione ti viene fatta rispondi in altro modo ma le mani addosso no" ha detto contro la Caruso. Stando alle parole dei presenti, in particolare quelle di Elena Morali, è stata Paola ad aggredire l'altra Pupa.

Il provvedimento disciplinare

A causa del suo comportamento violento, Paola Caruso è stata così esclusa dai giochi. La conduttrice dello show Barbara D'Urso ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare contro la pupa, dopo quanto accaduto: "Sei sospesa dalla gara, stasera non gareggi" le ha comunicato in puntata.