“La Pupa e il Secchione Show, focolaio Covid tra i concorrenti”: registrazioni a rischio Un focolaio di Coronavirus avrebbe reso positivi alcuni concorrenti in villa, rendendo impossibile pianificare le prossime registrazioni e rischiando di compromettere la messa in onda di martedì 12 aprile.

A cura di Giulia Turco

Il Covid continua a non dar tregua alle programmazioni tv. La Pupa e il Secchione Show, che già ad inizio stagione aveva dovuto far a meno della presenza in studio della giudice Antonella Elia, ora rischia di veder saltare le prossime registrazioni del programma. Stando a quanto riporta Tvblog tramite fonti vicine alla produzione, un focolaio di Coronavirus avrebbe reso positivi alcuni concorrenti in villa, rendendo impossibile pianificare le prossime registrazioni.

Quali puntate de La Pupa e il Secchione sono a rischio

Questa sera martedì 5 aprile va regolarmente in onda su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show. Si tratta della quarta puntata, che sarebbe stata registrata ormai due settimane fa. Per questo dunque, la puntata odierna non ha subito problemi. Tuttavia il presunto focolaio di Covid si sarebbe diffuso negli ultimi giorni negli studi televisivi e starebbe rendendo parecchio difficile il lavoro della produzione nel tentativo di registrare la quinta puntata del programma, che secondo Tvblog sarebbe stata prevista per sabato 2 aprile, ma che a causa del susseguirsi dei casi di positività sarebbe stata rinviata a domenica 10 aprile. Qualora il cast non dovesse negativizzarsi, sarebbe la messa in onda di martedì 12 aprile ad essere a rischio.

Antonella Elia guarita dal Covid

Poche ore prima del debutto, Antonella Elia aveva spiegato ai suoi follower di essere risultata positiva al Covid. La giudice aveva mostrato su Instagram il video del momento in cui il suo tampone era risultato positivo e dunque era stata costretta a lasciare gli Elios di Roma per rientrare a casa. “Non so se farò La Pupa e il Secchione”, aveva spiegato. La situazione poi si è rivelata meno allarmante del previsto, perché inizialmente ha partecipato al programma in collegamento video da casa, poi è definitivamente rientrata in studio.