Antonella Elia positiva al Covid: “Non so se farò La Pupa e il Secchione”

La Pupa e il Secchione Show 2022

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Elia rimanderà per almeno un paio di settimane la sua presenza nel cast de La Pupa e il Secchione. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta essere una delle opinioniste della nuova stagione del reality, in partenza il 15 marzo su Italia 1, ma con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere risultata positiva al Covid. Per questo motivo dovrà stare lontana dagli studi televisivi fino a quando non si negativizzerà. Alcuni rumors sostengono che Dayane Mello potrebbe prendere il suo posto nello show condotto da Barbara D'Urso.

La notizia via Instagram

Tramite il suo profilo Instagram, Antonella Elia si è mostrata all'interno di un'ambulanza negli studi Mediaset di Roma, dove ha eseguito un tampone che ha dato esito positivo. E infatti, l'opinionista racconta che la sua permanenza è stata decisamente breve: "Sono in una situazione un poco bizzarra, sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo". L'opinionista ha poi annunciato che non sa se riuscirà a prendere a La Pupa e il Secchione, che parte domani (15 marzo) su Italia 1, con Barbara D'Urso nei panni inediti di conduttrice: "Non so se farò La Pupa e il Secchione, forse, chissà".

Gli auguri di guarigione di Dayane Mello

Dayane Mello ha voluto fare via Instagram gli auguri di pronta guarigione ad Antonella Elia, che proprio come lei è una ex concorrente del Grande Fratello Vip. "Guarisci presto, I love you", le ha scritto la showgirl. E secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere lei a sostituirla come opinionista a La Pupa e il Secchione, almeno fino a quando non tornerà negativa. Dayane è stata scelta anche come co-conduttrice di Pupa Party insieme ad Andrea Dianetti, uno spazio in cui commenteranno tutto ciò che accade ai concorrenti durante la diretta, intervistando anche personaggi del mondo dello spettacolo.