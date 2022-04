La Pupa e il Secchione, Paola Caruso dopo la squalifica: “La mia aggressività nasce dall’autodifesa” Paola Caurso è tornata sui social dopo essere stata squalificata da La Pupa e il Secchione Show per via di un violento scontro con Mila Suarez. L’ormai ex Pupa si è scusata ancora una volta per l’episodio, sostenendo che la sua aggressività sia frutto di una forma di autodifesa.

A cura di Elisabetta Murina

L'avventura di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione Show è durata solamente qualche settimana. Nella puntata di ieri sera, martedì 12 aprile, la Pupa è stata squalificata per via di un acceso scontro con Mila Suarez, arrivato addirittura alle mani. Dopo aver abbandonato il programma di Barbara D'Urso, l'ormai ex pupa è tornata sui social per commentare l'episodio.

Lo sfogo di Paola Caruso sui social

Durante la puntata di ieri sera, la conduttrice ha mostrato al resto dei concorrenti e al pubblico a casa lo spiacevole episodio accaduto in villa che ha visto protagoniste le due Pupe. Mila Suarez ha attaccato verbalmente Paola Caruso con alcune frasi riferite al figlio, che le hanno subito fatto perdere il controllo, tanto da trasformare l'accesa discussione in una rissa.

La Caruso si è scusata per aver aver alzato le mani, sostenendo di non aver mai perso prima d'ora il controllo e mortificata per il messaggio trasmesso al figlio. Anche sui social ha voluto ribadire quanto detto in studio, spiegando che il suo gesto di violenza è stata una forma di autodifesa, che ha maturato nel corso degli anni:

L'aggressività nasce da un istinto naturale che tende all'autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. Quella violenza verbale ingiustificata l'ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre… e non lo consenso a nessuno.

Cosa è successo tra Mila Suarez e Paola Caruso

A far nascere la rabbia di Paola Caruso sono stati alcuni commenti che Mila Suarez ha fatto nei confronti di suo figlio. Di fronte a quelle provocazioni la Pupa ha letteralmente perso il controllo, arrivando ad aggredire fisicamente la compagna e a sentirsi male, tanto a perdere i sensi e svenire. Durante la puntata la Caruso si è scusata: "Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questo modo, sono mortificata per lo spettacolo". Barbara D'Urso ha provato a giustificare Mila Suarez, che aveva il compito di essere una "pupa provocatrice" con l'obbiettivo di sottrarre a qualche ragazza il suo Secchione. Quello che però la conduttrice e i giudici non hanno accettato è stata la violenza, tanto che il provvedimento disciplinare nei confronti di Paola è stata la squalifica.