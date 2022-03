Soleil Stasi a La Pupa e il Secchione con la scollatura maxi: nella seconda puntata “imita” Elodie Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de La Pupa e il Secchione e Soleil Stasi ha lasciato tutti senza fiato col suo look total black con la maxi scollatura. Dove avevamo già visto l’abito? Sul palco di Sanremo 2020, quando a sfoggiarlo era stata Elodie.

A cura di Valeria Paglionico

Soleil Stasi ha portato a termine la sua esperienza al Grande Fratello Vip solo qualche settimana fa ma, nonostante ciò, è già tornata a lavorare a pieno ritmo. Quando era ancora nella casa è stata scelta come opinionista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e ora ogni settimana è sul palco di Italia 1 a commentare tutto ciò che avviene al reality. Per un impegno tanto importante può mai rinunciare allo stile? Assolutamente no e ogni volta che appare sul palco incanta tutti con i suoi look sensuali e trendy. Se la scorsa settimana aveva osato con un minidress di latex giallo, ieri sera ha pensato bene di prendere ispirazione da un'indiscussa icona di stile tutta italiane: Elodie.

Soleil in total black a La Pupa e il Secchione

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de La Pupa e il Secchione e, al di là dei protagonisti del gioco, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le "padrone di casa", che si sono sfidate a colpi di look. Se Barbara D'Urso ha reso omaggio alla leggenda della moda Coco Chanel con un tailleur a quadri, Soleil Stasi ha osato in fatto di sensualità. Ha preso ispirazione da uno dei look sanremesi di Elodie e ha sfoggiato il suo stesso abito total black firmato Versace (anche se in versione mini). Si tratta di un modello corto e aderente, con il maxi scollo grafico che mette in risalto il décolleté e le bretelle incrociate sulla schiena.

L’abito Versace

I dettagli gioiello nel look di Soleil

A completare il tutto non potevano mancare i dettagli scintillanti: un paio di sandali gioiello col tacco a spillo, coordinati a orecchini e bracciali ugualmente tempestati di cristalli. Soleil ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati come una vera e propria leonessa, mentre per quanto riguarda il make-up, ha esaltato la bocca con un rossetto brillante color ciliegia. Sebbene il look total black sia stato "già visto" nel mondo dello spettacolo, l'ex gieffina è riuscita a reinterpretarlo alla perfezione, dando prova di avere tutte le carte in regola per diventare un'icona di stile proprio come la meravigliosa Elodie.