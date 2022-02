Arisa con le piume bianche a Sanremo 2022: la sua esibizione ruba il palco ai concorrenti in gara Arisa ha duettato con Aka 7even sulle note di Cambiare: tutti gli occhi erano puntati sul look piumato della cantante che riesce sempre a stupire il pubblico.

A cura di Beatrice Manca

Nella serata delle cover del festival di Sanremo gli artisti in gara possono portare sul palco un collega che li accompagni nella loro performance. Una scelta che può rivelarsi una fortuna o un rischio: Aka 7even ha duettato con Arisa, che con la sua voce e con il suo look "piumato" ha rubato la scena al Big in gara. Il duetto sulle note di Cambiare era un omaggio a Luca Baroni e ha riscosso un grande successo tra il pubblico. Tutti gli occhi però erano puntati su Arisa, che ha scelto un abito candido e corto con un mantello di piume bianche.

Arisa con l'abito di piume a Sanremo 2022

Arisa ha uno stile camaleontico: le piace cambiare e stupire il pubblico con continue trasformazioni. Non ha paura di osare e di uscire dalla sua comfort zone: nel giro di pochi mesi ha provato mille acconciature differenti e ha sfoggiato look sempre più audaci e sensuali. Il ritorno all'Ariston è stato nel segno dell'eleganza: ospite della seconda serata ha indossato un abito nero scivolato che faceva risaltare i suoi capelli rosa. Per la quarta serata invece ha scelto un abito bianco e corto, che faceva risaltare la sua silhouette, caratterizzato da un "mantello" di piume bianche.

Arisa in Antonio Grimaldi

Il look, firmato Antonio Grimaldi, era completato da scarpe argentate con maxi fibbia "settecentesca" scintillante. Il tocco in più? Arisa ha voluto fare un regalo ai tanti fan di Aka 7even presentandosi con una rosa sul palco: i fiori, infatti, fanno guadagnare punti!

Aka7even in Stella McCartney Arisa in Antonio Grimaldi

Il look total white di Aka 7even

Questa edizione del Festival sarà ricordata per i look dai colori "assoluti": tanto nero e tanto bianco. Aka 7even segue questo trend e, dopo il completo rosa sfoggiato nella terza serata Aka 7even sceglie un completo monocromo di Stella McCartney, stilista dall'anima green che lo ha accompagnato nell'avventura sanremese. Il completo"nascondeva" alcune scritte sui profilo e sull'orlo, versi della canzone o parole in corsivo come "Amore". Per completare il look ha scelto dei boots con la suola a carrarmato, che danno un tocco più grintoso al look "angelico".