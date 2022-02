Morandi e Jovanotti fanno ballare il pubblico di Sanremo con le giacche bianche coordinate Gianni Morandi e Jovanotti sono la coppia più travolgente della serata cover: il loro look “da gelatai” conquista tutti.

A cura di Beatrice Manca

L'Ariston in piedi per Jovanotti e Gianni Morandi: i due cantanti duettano per la serata cover del Festival di Sanremo e conquistano tutti con la loro energia travolgente. Per l'occasione hanno scelto look coordinati con identiche giacche bianche su pantaloni neri, firmate Giorgio Armani: il look "da gelatai" funziona e strappa l'applauso più caloroso del pubblico.

Le giacche di Gianni Morandi a Sanremo 2022

Gianni Morandi è un veterano del Festival, ma la sua energia è ancora la stessa dell'esordio: gareggia nella 72esima edizione con il brano Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti: i cantanti hanno duettato insieme durante la serata cover mostrando una grande affinità, anche stilistica. Per l'esibizione salgono sul palco vestiti Giorgio Armani (casa di moda che accompagna l'avventura sanremese di Morandi) con look coordinati che giocano sul black&white.