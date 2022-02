Maria Chiara Giannetta a Sanremo stupisce con la simpatia e con l’abito corto scintillante Maria Chiara Giannetta è la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022: la sua forza è l’eleganza della semplicità, valorizzata da un abito corto.

A cura di Beatrice Manca

Viso pulito, simpatia e talento: l'attrice Maria Chiara Giannetta è la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo, dedicata alla cover. Ventinove anni, è diventata famosa per i ruoli nelle serie Don Matteo e in Blanca, in cui interpreta una detective cieca con una personalità esuberante. Maria Chiara Giannetta è la più giovane tra le co-conduttrici di Sanremo e riceve il testimone da Drusilla Foer: porta sul palco dell'Ariston la sua freschezza e la sua semplicità solare. Il suo ingresso sulle famose scale dell'Ariston rispecchia il suo stile: un abito da sera corto e scintillante di Giorgio Armani Privé.

Il primo look di Maria Chiara Giannetta

Un primo assaggio del suo stile lo abbiamo visto con il look in denim sfoggiato durante la conferenza stampa: un completo dalle linee over molto cool. Per l'ingresso ufficiale sul palco ha scelto l'eleganza di un abito da sera firmato Giorgio Armani Privé, impreziosito da gioielli Crivelli. L'attrice ha voluto mantenere la freschezza dei suoi vent'anni con un abito corto e glamour, un minidress nero bustier con la gonna rigida, che lasciava scoperte le gambe.

Maria Chiara Giannetta in Giorgio Armani Privé con gioielli Crivelli

Il rigore del total black era alleggerito dalle applicazioni scintillanti. Ha completato il look con sandali con i listini neri e mantenendo il suo hair style preferito, delle morbide onde sui capelli corti. Non ha rinunciato a un make up tenue, acqua e sapone, e ha impreziosito l'abito con un girocollo Crivelli e un anello coordinato. Per il temuto e atteso debutto ha rinunciato agli abiti da gran sera per mantenere la sua semplicità: una scelta fresca e sbarazzina che le donava moltissimo, perché rispecchiava la sua essenza senza stravolgerla.