Maria Chiara Giannetta fuori dal set, nel suo stile la semplicità di una ragazza acqua e sapone

Maria Chiara Giannetta è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022. Il pubblico l'ha apprezzata nei panni della detective Blanca Ferrando e non vede l'ora di vedere il suo stile acqua e sapone sul palco dell'Ariston.

La fiction Rai Blanca ha portato in prima serata su Rai 1 un personaggio a cui il pubblico si è immediatamente affezionato. Gli ascolti lo dimostrano, sin dal primo episodio, superano anche i 5 milioni di telespettatori davanti alla tv. Il successo è andato avanti dal debutto al finale, che ha lasciato la porta aperta per una seconda stagione. Impossibile non lasciarsi contagiare dall'entusiasmo, dalla vitalità, dalla solarità della protagonista, una ragazza cieca sin dalla nascita, ma piena di risorse. A interpretare Blanca Ferrando un'attrice con una carriera televisiva e cinematografica già avviata da tempo: la foggiana Maria Chiara Giannetta. L'amore che è riuscita a conquistare con la sua interpretazione e il talento dimostrato hanno portato Amadeus a volerla fortemente sul palco dell'Ariston, durante il Festival di Sanremo 2022. Per la Giannetta sarà la prima esperienza di conduzione.

Lo stile di Blanca

È cieca, ma Blanca ha una vita tutt'altro che buia. La sua è una personalità allegra che si riflette perfettamente nel suo modo di vestire. Ai telespettatori e ai fan della serie non è affatto passato inosservato il suo abbigliamento, che è stato pensato proprio per rendere visivamente il suo mondo interiore fatto di tante sfumature colorate.

Il capo must del suo guardaroba è l'impermeabile giallo, un colore che ha anche una valenza simbolica e che per questo domina anche nel finale di stagione. Oltre all'impermeabile, nell'armadio di Blanca troviamo soprattutto maxi cardigan dalle nuances sgargianti, leggings, shorts, completi sportivi. Il suo accessorio preferito è la maxi cintura. Lo stile di Maria Chiara Giannetta somiglia a quello di Blanca?

Lo stile di Maria Chiara Giannetta

La co-conduttrice di Sanremo 2022 è molto riservata circa la sua vita al di fuori del set, ma si sa che è fidanzata con l'attore (conosciuto sul set di Don Matteo) Maurizio Lastrico. Sui social non condivide molto della sfera privata, ma le sue foto ci raccontano di una ragazza che ama viaggiare e trascorrere tempo all'aria aperta. Negli scatti indossa capi prevalentemente casual e sportivi: pantaloni palazzo, camicie, maglioni, scarpe basse.

Ciò che colpisce è il suo viso acqua e sapone, sia durante gli shooting fotografici che nella vita di tutti i giorni. L'attrice predilige uno stile naturale, con pochissimi accenni di make up: un filo di rossetto o un po' di mascara sulle ciglia. Spicca la chioma rossa che mette ancora di più in risalto i suoi occhi verdi. In passato l'hair look era diverso: aveva i capelli più tendenti al castano e più lunghi, mentre ora sfoggia un bob.

I vestiti di Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022

Cosa indosserà Maria Chiara Giannetta sul palco dell'Ariston? La 29enne non sembra prediligere gli abiti sontuosi e ‘principeschi', dunque potrebbe incantare il pubblico di Sanremo 2022 con abiti dalle linee più semplici. La sua palette di colori include tonalità prevalentemente neutre, ma il pubblico potrebbe apprezzare vederla con qualcosa di più sgargiante, proprio in omaggio all'amatissima Blanca.

La scelta potrebbe quindi cadere su qualcosa di giallo come il famoso impermeabile o di rosso, nuance calda che in alcune foto del suo profilo effettivamente indossa, così come l'arancione. Il pubblico si aspetta sicuramente di vederla in tutta la sua naturalezza: potrebbe portare sul palco dell'Ariston una ventata di freschezza, proprio come fatto l'anno scorso dalla collega attrice Matilda De Angelis, grande rivelazione dell'edizione 2021. Tutte giuste e apprezzate le sue scelte in fatto di look e soprattutto grande spontaneità: la stessa che ci si aspetta anche da Maria Chiara Giannetta.