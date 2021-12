Blanca fa pace col passato: il “ritorno a casa” dell’ultima puntata si colora di giallo È terminata la prima stagione di Blanca. La protagonista ha fatto pace con la morte della sorella: il colore giallo è il filo conduttore tra passato e presente.

La fiction Blanca ha immediatamente conquistato il cuore dei telespettatori, che puntata dopo puntata si sono appassionati alla storia di Blanca Ferrando. La protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta (volto noto della fiction Don Matteo), è una ragazza cieca con tanta voglia di vivere e di realizzare i propri sogni. Il suo carattere solare e propositivo è stato uno degli elementi del successo della serie tv, che ha raccontato tutti i colori e le sfumature di una vita tutt'altro che buia, nonostante la cecità. Proprio per dare immediatamente l'idea di una persona per niente cupa e rassegnata, il regista ha voluto che Blanca indossasse degli abiti dalle tonalità sempre molto accese: il blu, il rosso e soprattutto il giallo, sempre presente nei suoi outfit.

Tornando a casa

"Tornando a casa" è il titolo dell'episodio che ha chiuso la prima stagione di Blanca. Il gran finale della fiction Rai ha visto la protagonista alle prese con un nuovo caso da risolvere, ma anche con le ombre del proprio passato relative alla morte di sua sorella Beatrice. La detective nel corso delle sei puntate si è fatta conoscere sempre più, ha aperto il suo cuore all'amore, si è messa in gioco dal punto di vista professionale, ma era chiaro che ci fossero dei nodi irrisolti risalenti alla sua infanzia. Ovviamente tutti i misteri sono stati sciolti nel finale di stagione, lasciando molti spunti per proseguire il racconto. Non ci sono conferme ufficiali da parte della Rai, ma la Giannetta si è detta propensa ad accettare di nuovo il ruolo, qualora le venisse proposta una seconda stagione. La rivedremo, dunque, nei coloratissimi panni di Blanca?

Blanca, un'anima colorata come i suoi vestiti

Il carattere allegro e solare di Blanca si riflette nei suoi vestiti ipercolorati. L'impermeabile giallo è il must del suo guardaroba. In un'intervista l'attrice protagonista ha spiegato meglio queste scelte del regista, Jan Maria Michelini: "Aveva immaginato una specie di divisa, un vestitino da eroe dei fumetti, una specie di armatura con una cintura che diventa una protezione, il simbolo di Blanca. I costumisti si sono ispirati alla street art berlinese, agli instagrammer e alla fine hanno creato un costume da supereroe di fumetto, una fonte continua di luce in un commissariato buio".

Il giallo è il colore che ha chiuso il cerchio della prima stagione, una tonalità ricorrente sin dall'inizio che ha trovato riscontro anche nelle immagini conclusive dell'episodio "Tornando a casa". Risolti i misteri relativi alla morte di Beatrice, Blanca ha riportato la mente al passato, agli ultimi giorni di vita della sorella prima che venisse uccisa e prima che lei stessa perdesse la vista. E in quei flashback si è rivista proprio con addosso una canotta gialla, spensierata, quella stessa spensieratezza ritrovata a pieno nel suo presente.