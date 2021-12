Blanca, perché la detective della fiction indossa sempre l’impermeabile Blanca, la protagonista dell’omonima fiction Rai, ha conquistato il pubblico con la sua allegria e coi suoi outfit colorati. L’impermeabile è il suo capo must.

A cura di Giusy Dente

Maria Cristina Giannetta è Blanca, nell'omonima serie tv Rai che ha conquistato milioni di telespettatori sin dal suo debutto in prima serata. Puntata dopo puntata è stato impossibile non affezionarsi a questa ragazza così solare e allegra, spigliata ed estroversa, che non ha mai lasciato che la sua cecità diventasse un impedimento nella crescita umana e professionale. Le vicende della protagonista, infatti, si snodano tra vita privata e lavorativa, a cominciare dall'ingresso in un commissariato di Genova, per uno stage di sei mesi. Proprio qui conosce l'ispettore Liguori, con cui il rapporto si evolve rendendoli qualcosa di più di semplici colleghi. Oltre al carattere, un altro punto forte della protagonista è il suo look: un elemento in particolare del suo guardaroba non può passare inosservato.

Come si veste Blanca

La detective protagonista della serie è una ragazza cieca dall'età di 12 anni. La cecità la mette dinanzi a molte sfide quotidiane, che lei affronta senza mai darsi per vinta, spingendosi sempre un po' più in là dei propri apparenti limiti, perché non vuole rinunciare a nulla. La sua personalità è colorata proprio come i suoi vestiti, che infatti riflettono il suo animo allegro e propositivo, quel carattere così solare che la porta a sorridere anche nei momenti bui, senza lasciarsi abbattere. Blanca è una ragazza dalle mille risorse. Il suo guardaroba è fatto soprattutto di maxi cardigan colorati che abbina a leggings e anfibi, ma ama molto anche i completi sportivi; non mancano shorts e e abitini e il suo accessorio preferito è la cintura elastica.

La storia dell'impermeabile di Blanca

Di un giallo sgargiante è l'impermeabile che Blanca indossa spesso durante le puntate, alternandolo a modelli colorati. Questo indumento per lei ha una valenza molto particolare, è il vero must dei suoi look, che sono stati elaborati da Monica Saracchini e Angelo Poretti, i due costumisti della serie tv. Gli impermeabili sono l'indumento a cui Blanca non sa rinunciare all'interno del suo stile casual e comodo. La rappresentano e parlano di lei, non solo perché sono di colori sgargianti, proprio come il suo carattere così solare, forte e positivo. C'è anche un altro elemento dietro: Blanca ama stare sotto la pioggia e proprio l'acqua è uno dei temi ricorrenti della serie tv. In quei frangenti riesce come a riappropriarsi della vista, le sembra di tornare a vedere coi propri occhi, perché il rumore che le gocce di pioggia generano a contatto con gli oggetti, fa sì che lei riesca a dare loro una collocazione spaziale e dunque a orientarsi meglio.