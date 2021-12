Blanca 2 si farà? Si lavora già alla seconda stagione, Maria Chiara Giannetta: “Tanto da raccontare” Blanca 2 si farà? Le notizie sulla seconda stagione della serie con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno sono incoraggianti. A riguardo, si sono espressi sia il produttore Luca Bernabei che l’attrice protagonista.

Il finale di stagione della serie Blanca va in onda martedì 21 dicembre. L'ultima puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista, Pierpaolo Spollon nel ruolo di Nanni e Giuseppe Zeno nel ruolo dell'ispettore Liguori, sarà ricca di colpi di scena. Intanto, gli spettatori che hanno amato le vicende di Blanca Ferrando e l'hanno premiata con ascolti da capogiro si chiedono: Blanca 2 si farà? Sulla seconda stagione arrivano notizie decisamente incoraggianti.

La seconda stagione di Blanca, nuove puntate in arrivo?

Luca Bernabei ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Il produttore e Amministratore Delegato di Lux Vide ha spiegato in cosa risiede il potente messaggio di Blanca: "È una donna strepitosa, cieca, che fa di una mancanza la sua forza". Quindi ha svelato che si lavora già sulla seconda stagione:

"Il concetto di Blanca è che siamo tutti un po' disabili e dobbiamo lottare per superare un ostacolo. Siamo inadeguati rispetto ai compiti che il mondo ci richiede, ma lottiamo. La bellezza di questi personaggi è che superano le proprie difficoltà. Stiamo già lavorando alla seconda stagione, ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato don Matteo, il detective dell'anima".

Maria Chiara Giannetta parla di Blanca 2

A dare il volto e la personalità a Blanca, è stata Maria Chiara Giannetta. L'attrice era già molto amata dal pubblico per avere interpretato il ruolo della Capitana Olivieri nella serie tv Don Matteo, panni nei quali la rivedremo nei prossimi mesi. Dopo questo ruolo, è entrata ancora di più nel cuore degli italiani. In un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha preferito non sbilanciarsi sulla seconda stagione di Blanca. Tuttavia, ha voluto rimarcare che a lei farebbe molto piacere tornare a vestire i panni della Ferrando e riabbracciare Linneo (il cui vero nome è Fiona, ndr):

"La seconda stagione di Blanca? Non posso ufficializzare una cosa che non so. Però posso dire che io la rifarei. C’è ancora molto da raccontare: si chiudono delle porte ma c’è qualcosa di non detto che va detto".

A questo punto, non resta che attendere che la Rai si pronunci e dia la conferma ufficiale.