Maria Chiara Giannetta arriva a Sanremo: dà il via al suo Festival col completo di jeans Maria Chiara Giannetta è la co-conduttrice scelta da Amadeus per la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti. Stamattina ha preso parte alla tradizionale conferenza stampa e ha fatto trionfare la sua bellezza semplice e naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Maria Chiara Giannetta, l'attrice che ha raggiunto il successo dopo essere diventata protagonista della fiction Blanca, è la co-conduttrice scelta da Amadeus per la quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, andrà al prendere il posto delle grandi donne che l'hanno preceduta, da Ornella Muti a Lorena Cesarini, fino ad arrivare a Drusilla Foer. Questa mattina ha dato il via alla sua esperienza al Festival partecipando alla tradizionale conferenza stampa pre-puntata e, come da lei stessa dichiarato ai giornalisti, è onorata di poter partecipare a un evento tanto ambito, anche se si sente come "un'invitata a un matrimonio reale". Per il suo primo impegno sanremese ufficiale ha puntato sulla semplicità, facendo trionfare la sua bellezza naturale.

Maria Chiara Giannetta in denim alla conferenza stampa

Per la conferenza stampa del Festival di Sanremo Maria Chiara Giannetta ha puntato su un completo dall'animo causal ma allo stesso tempo molto sofisticato. A firmare tutti i suoi outfit sanremesi è Emporio Armani, che per il suo debutto ha scelto un tailleur mannish in denim scuro, per la precisione un modello con blazer lungo doppiopetto e pantaloni palazzo con dei maxi tasconi sul davanti. Per completare il tutto ha scelto una semplice t-shirt bianca, aggiungendo un tocco di colore con le scarpe, un paio di sandali col tacco a spillo rosso fuoco. La collana e gli orecchini, invece, sono Crivelli. La Giannetta è rimasta fedele ai make-up semplici e acqua e sapone, mettendo in risalto il suo viso meraviglioso e naturale.

Maria Chiara Giannetta in Emporio Armani

Cosa indosserà Maria Chiara Giannetta al Festival di Sanremo

Se per la conferenza stampa Maria Chiara ha puntato su un outfit dall'animo casual, questa sera sul palco dell'Ariston darà spazio all'eleganza senza tempo. È tra i protagonisti del Festival che vestono Emporio Armani, sarà proprio il brand italiano a firmare i suoi look per la kermesse canora. Probabilmente, dunque, sfoggerà lunghe sirene, maxi scollature, abiti bon-ton ma non rinuncerà a un tocco moderno, trendy e cool. Non mancheranno i dettagli scintillanti e preziosi: l'attrice completerà infatti gli outfit con gioielli Crivelli. Al di là dei lustrini, della seta e dei cristalli, la Giannetta rimane una ragazza acqua e sapone che di sicuro farà trionfare la bellezza della sua semplicità.