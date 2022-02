Drusilla Foer a Sanremo 2022, i gioielli sono una dedica alle donne della sua vita Drusilla Foer è la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Per il palco dell’Ariston ha rinunciato agli abiti delle grandi Maison e ha messo da parte le sue amate paillettes. Ha puntato su qualcosa di elegante, chic e ricercato, ma più minimal.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I numeri parlano chiaro: il Festival di Sanremo 2022 è un successo. Per Amadeus, alla sua terza conduzione consecutiva, è l'edizione dei record. Con la terza serata siamo al giro di boa. Questa sera si esibiscono tutti i 25 cantanti in gara, votati dal pubblico e dalla giuria demoscopica, dopo aver raccolto i voti della Sala stampa. Ma la grande novità rispetto alle prime due serate è la presenza sul palco dell'Ariston di Drusilla Foer in qualità di co-conduttrice.

Drusilla Foer debutta a Sanremo

Drusilla Foer è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo: è lei ad affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston, dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini. La prima con la sua presenza ha portato alla kermesse un pezzo di storia del cinema italiano, la seconda ha portato un toccante messaggio contro la discriminazione. La Foer arriva al Festival con tutta la sua ironia, ma anche con l'eleganza e la classe che la contraddistinguono. Per l'occasioneha detto no alle grandi Case di moda che avrebbero voluto vestirla e ha sostituito i suoi amati abiti in chiffon e seta paillettati con qualcosa di ugualmente elegante e ricercato, ma più minimal. La svolta è stata evidente già durante la conferenza stampa, dove ha indossato una tuta total black con foulard abbinato e maxi cintura di Roger Vivier. Ma guai a chiamarla icona di stile, come si legge nella sua autobiografia: "Tenderei a lasciar perdere. Altri credono che sia una fashion icon, figuriamoci".

Il primo look di Drusilla Foer

Niente paillettes, niente colori sgargianti, nessun eccesso o dettagli appariscenti. Una come Drusilla Foer non ne ha bisogno per spiccare. Per il primo look sul palco dell'Ariston Drusilla Foer ha scelto un abito elegantissimo nell'intramontabile nero, con gonna ampia e maniche tre quarti: una vera diva d'altri tempi. Unico tocco di luce i gioielli, che non sono stati affatto scelti a caso. Hanno un importante valore simbolico e personale per la co-conduttrice.

Il significato lo aveva anticipato a Fanpage.it dicendo: "Porterò qualcosa che è appartenuto a ogni donna importante della mia vita: un anello di mia madre, degli orecchini e un anello di mia nonna, un bracciale di mia zia Dora e gli orecchini di Sara Bencini, che era un’amica gioielliera a cui dedicherò questa mia bella fracassatura di femore quando cadrò dalle scale di Sanremo". Sul palco dell'Ariston la co-conduttrice si è immediatamente imposta per classe e ironia, padroneggiando perfettamente la scena e brillando di luce propria.

Drusilla Foer

Il secondo look di Drusilla Foer

Il secondo look di Drusilla è nuovamente una tuta, proprio come durante la conferenza stampa. Il nero è il filo conduttore dei look della co-conduttrice, impeccabile in quanto ad eleganza e stile. La jumpsuite indossata per il cambio d'abito, che presenta dettagli floreali color bronzo, è dell'Atelier Rina di Firenze, realizzato quindi dalla sua sarta di fiducia.