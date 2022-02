Drusilla Foer arriva a Sanremo con stile: in conferenza stampa è in nero con gioielli dorati La co-conduttrice della terza serata di Sanremo è Drusilla Foer, uno dei nomi più attesi all’Ariston: il suo debutto in conferenza stampa è nel segno dell’eleganza.

A cura di Beatrice Manca

Drusilla Foer è la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo: dal momento dell'annuncio il suo nome ha suscitato una valanga di reazioni, soprattutto di entusiasmo e curiosità. Personaggio teatrale, attrice e performer, Drusilla Foer ha fatto il suo debutto alla kermesse nel segno dell'eleganza: si è presentata in conferenza stampa con un look total black, una jumpsuit nera con foulard abbinato e maxi cintura. Il suo stile non passa certo inosservato e cresce la curiosità per gli abiti che indosserà sul palco.

Drusilla Foer in total black alla conferenza stampa

La prima impressione, si dice spesso, è quella che conta: Drusilla Foer ha superato le aspettative con un look impeccabile nella sua semplicità. Ha scelto una tuta nera con pantaloni palazzo e maniche lunghe, con una cintura con maxi fibbia a esaltare il punto vita. Drusilla ha annunciato che a Sanremo non indosserà abiti griffati, ma creazioni di sartoria o capi del sua guardaroba personale. La sobrietà del look era impreziosita dagli accessori Roger Vivier: madame Foer ha scelto un paio di scarpe nere con la fibbia dorata, le Belle Vivier Pumps, e la cintura Tres Vivier Belt.

Drusilla Foer in nero

Per illuminare il look total black ha scelto un bracciale rigido dorato e maxi orecchini coordinati.

scarpe Roger Vivier

Lo stile retrò di Drusilla Foer

Drusilla Foer è uno dei nomi di punta di questa edizione: il suo personaggio travesti di "nobildonna" è caratterizzato da look sofisticati, che guardano all'eleganza delle dive del passato come Marlene Dietrich tra camicie di seta, pantaloni palazzo e perle. I capelli argentati sempre vaporosi sono la sua firma di stile, insieme agli occhiali con le maxi lenti. Sul palco però sfoggia paillettes e abiti lunghi: l'attesa per i look sfoggiati a Sanremo è alle stelle. Sappiamo che gli abiti saranno disegnati dall'Atelier Rina Milano, con scarpe Roger Viver o Daniele Ancarani.

Drusilla Foer con accessori Roger Vivier

Con ogni probabilità alternerà abiti lunghi e modelli con i pantaloni, sempre con un occhio di riguardo all'eleganza delle linee e dei ricami. In conferenza stampa ha detto che è al Festival per "divertirsi" e scherzando ha sottolineato che tutto sommato non è certo lei "la presenza scandalosa del Festival". Per quanto riguarda i look ha anticipato molti cambi d'abito: "Quando mi ricapita di indossare sette o otto abiti da sera?"