Dove vive Drusilla Foer: la casa toscana piena di libri e opere d’arte Drusilla Foer è una delle cinque co-conduttrici al fianco di Amadeus al festival di Sanremo 2022 e, nell’attesa di vederla sul palco dell’Ariston, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Drusilla Foer, co–conduttrice del Festival di Sanremo 2022, nella sua casa toscana

Drusilla Foer, la poliedrica artista nata dal talento di Gianluca Gori, è uno dei personaggi più attesi del Festival di Sanremo 2022dove sarà una delle cinque co-conduttrici al fianco di Amadeus. L'attrice, cantante, pittrice e sceneggiatrice toscana, è un'ironica nobildonna dalla chioma argenteo che ha incuriosito tutti. Scopriamo dove abita Drusilla Foer e come è fatta la sua casa.

Drusilla Foer sul divano di casa con i suoi cani

Dove abita Drusilla Foer

Se il personaggio di Drusilla Foer è irriverente, esplosivo, eccentrico e poliedrico, il suo alter ego, l’ex fotografo toscano Gianluca Gori è riservato e della sua vita privata non si sa quasi nulla. Al Festival di Sanremo 2022 sarà infatti l'artista Drusilla Foer a partecipare come co-conduttrice che viene indicata come originaria di Siena dove è nata il 23 luglio 1945.

Drusilla Foer nel salotto davanti ad un quadro di Marilyn Monroe che le somiglia

La travolgente nobildonna toscana, a differenza del suo alter ego, si mostra spesso nella sua abitazione che, secondo le recenti dichiarazioni, si trova a Firenze dove l'attrice si è trasferita da tempo e vive ancora oggi.

Drusilla Foer nella sua casa toscana

Come è fatta la casa di Drusilla Foer

L'attrice, artista e sceneggiatrice toscana vive in un elegante appartamento. Dalle immagini e i video condivisi sui social è stato possibile notare una serie di particolari della casa di Drusilla Foer, dai numerosi libri alle opere d'arte alle pareti.

Drusilla Foer nello studio di casa

Come una nobildonna che si rispetti, la casa di Drusilla Foer è caratterizzata da un atmosfera d'altri tempi con arredi antichi, librerie gremite di libri, ritratti evocativi, lampade soffuse, poltrone e vecchie armi. A denunciare l'alter ego dell'irriverente donna, Gianluca Gori, sono probabilmente le numerose fotografie presenti in casa che in ogni caso denotano personalità sensibili e profonde.