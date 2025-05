video suggerito

Cate Blanchett è la regina di stile di Cannes 2025: chiude il Festival in nero (ma con i pompon) Ieri sera si è chiusa la 78esima edizione del Festival di Cannes e Cate Blanchett, membro della giuria, si è aggiudicata il titolo di regina di stile della cerimonia di chiusura: cosa ha indossato per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena chiusa la 78esima edizione del Festival di Cannes, l'evento cinematografico che anno dopo anno premia i registi e gli attori che si distinguono per talento. Ieri si è tenuta l'attesissima cerimonia di chiusura, dove a trionfare è stato Un simple accident di Jafar Panahi, film vincitore della Palma d'Oro. Come da tradizione, il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star, che ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile, da Elle Fanning a Jane Fonda. Ad attirare tutti i riflettori su di sé con la sua eleganza e con il suo glamour è stata soprattutto Cate Blanchett, che ha presenziato all'evento in qualità di membro della giuria: ecco chi ha firmato il suo look dark con mantello di "pompon".

Chi ha firmato il look di Cate Blanchett a Cannes 2025

Si sono spente le scintillanti luci di Cannes 2025 ma ancora oggi non si può fare a meno di parlare della sfavillante cerimonia di chiusura. La regina di stile della serata? Cate Blanchett, da sempre icona fashion capace di mixare eleganza senza tempo e contemporaneità. Per calcare il red carpet finale ha puntato sul classico total black ma rivisitandolo in chiave super glamour. Si è affidata alla stylist di fiducia Elizabeth Stewart, che ha scelto per lei un outfit Louis Vuitton, Maison a cui da sempre è molto legata. Per essere precisi, l'attrice ha sfoggiato un lungo abito da diva dalla linea essenziale e fluida, una lunga sirena fasciante con lo scollo all'americana che lascia la schiena nuda e lo strascico, la sua particolarità? Una stola-mantello impreziosito da dei maxi pompon in tulle lavorato a balze.

Cate Blanchett in Louis Vuitton

La pettinatura a "effetto spiaggia" di Cate Blanchett

A rendere il look da red carpet di Cate Blanchett ancora più sofisticato è stata l'acconciatura: un caschetto pettinato all'indietro a "effetto spiaggia", cosa significa? L'attrice ha mixato il trend dei wet hair con quello delle beach waves, dando vita a una pettinature con onde "bagnate" e leggermente stropicciate, proprio come se avesse appena fatto il bagno in un mare cristallino. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto dei colori super naturali, dal blush rosato al rossetto nude, aggiungendo così un ulteriore tocco super raffinato. Insomma, tra paillettes, cristalli e accessori appariscenti, a trionfare a Cannes è stata la classe senza tempo (ma che sa nascondere qualche dettaglio "teatrale".

Il caschetto effetto spiaggia