Cate Blanchett agli Emmy Awards 2025: la tuta di velluto dark è un omaggio a Giorgio Armani

Cate Blanchett ha partecipato agli Emmy Awards 2025 che si sono tenuti ieri a Los Angeles e ha approfittato del red carpet per rendere l’ultimo omaggio a Giorgio Armani, lo stilista che l’ha considerata la sua musa: ecco cosa ha indossato.

Los Angeles questa notte è stata illuminata dagli Emmy Awards 2025, evento attesissimo nel mondo dello spettacolo che ogni anno premia le serie tv di successo e gli attori che si sono distinti per talento. A trionfare sono state la commedia The studio di Seth Rogen (che si è aggiudicata ben 13 statuette), la serie britannica Adolescence e The pitt. Le star che hanno calcato il red carpet allestito al Peacock Theater sono state moltissime, anche se a distinguersi per eleganza è stata Cate Blanchett, che ha approfittato dell'evento di gala per rendere omaggio a Giorgio Armani, lo stilista che l'ha trasformata nella sua musa.

Il look Couture di Cate Blanchett agli Emmy Awards 2025

Cate Blanchett ieri sera è tornata di fronte i riflettori in occasione degli Emmy Awards 2025 e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Da anni musa di Giorgio Armani, ha reso omaggio allo stilista dopo la morte (avvenuta lo scorso 4 settembre) sfoggiando un outfit della collezione Armani Privé Autunno/Inverno 2025-26, quella presentata lo scorso luglio a Parigi e considerata un vero e proprio omaggio al nero (non a caso si chiama Noir Séduisant).

Cate Blanchett in Armani Privé

L'attrice ha scelto l'abito che meglio interpreta il dialogo tra maschile e femminile descritto dal designer nella linea: ha infatti indossato una jumpsuit di velluto dark, un modello con polsini da smoking, bustier-giacca con revers di cristalli, maxi scollatura sulla schiena e cut-out sui fianchi.

Armani Privé Autunno/Inverno 2025–26

Il profondo legame tra Cate Blanchett e Giorgio Armani

Prima degli Emmy Awards Cate Blanchett era apparsa in pubblico a fine agosto al Festival di Venezia e, nonostante Giorgio Armani non fosse ancora morto, su tutti i red carpet aveva indossato sempre delle sue creazioni. Eleganti, eclettici, glamour ma allo stesso tempo sobri, i look di re Giorgio hanno saputo interpretare alla perfezione la classe e la sensualità dell'attrice.

Cate Blanchett

Cosa si nascondeva dietro un legame tanto profondo? Il designer la scelse come musa della bellezza della della sua Maison dal 2013 in poi: lontana dagli stereotipi comunemente accettati, considerava la bellezza "particolare" di Cate unica nel suo genere. La diva, dunque, non ha potuto fare a meno di rendergli omaggio per l'ultima volta, dando prova che fino all'ultimo ha sempre mantenuto intatto il suo animo contemporaneo e visionario.