Emmy Awards 2025, Jenna Ortega è regina di stile col top che sembra un “lampadario rotto”

Jenna Ortega si è aggiudicata il titolo di regina di stile degli Emmy Awards 2025. Sul red carpet ha sfilato coperta solo di pietre, perle e cristalli: ecco chi ha firmato il suo top che sembra un “lampadario rotto”.

Questa notte al Peacock Theater di Los Angeles si sono tenuti gli Emmy Awards 2025, la cerimonia annuale attesissima nel mondo dello spettacolo che ogni anno premia le serie tv di successo e gli attori che si sono distinti per talento. Come da tradizione a eventi di gala di questo calibro, ad attirare le attenzioni non sono stati solo i vincitori (a trionfare è stata la commedia The studio di Seth Rogen), ma anche le numerose star che hanno calcato il red carpet con i loro look più glamour e audaci. Selena Gomez ha sfilato in rosso fuoco, Cate Blanchett ha reso omaggio a Giorgio Armani, Catherine Zeta-Jones ha puntato sull'effetto vedo non vedo, a distinguersi per originalità è stata Jenna Ortega col suo bustier di pietre e cristalli che sembra essere un "lampadario rotto": ecco chi ha firmato il suo outfit.

Chi ha firmato il look di Jenna Ortega agli Emmy Awards 2025

Jenna Ortega è stata una delle grandi protagoniste degli Emmy Awards 2025, ai quali ha partecipato grazie al ruolo di Mercoledì Addams che interpreta nell'omonima serie di Netflix. Per l'occasione è riuscita a dare ancora una volta il meglio di lei in fatto di stile, trasformandosi in una diva dark&goth che sembra letteralmente essere uscita da un copione di Tim Burton.

Jenna Ortega in Givenchy by Sarah Burton

Seguita dallo stylist Enrique Melendez, ha sfoggiato uno dei look della collezione di debutto di Sarah Burton a Givenchy, quella lanciata per l'Autunno/Inverno 2025-26, con cui ha voluto reinterpretare in chiave contemporanea e alternativa alcune delle creazioni potenti, eleganti e ribelli del fondatore della Maison Hubert de Givenchy.

Givenchy by Sarah Burton, collezione A/I 2025–26

Il top "chandelier" di Jenna Ortega

L'attrice di Mercoledì sul red carpet degli Emmy ha abbinato una gonna di seta nera dalla silhouette a sirena e con un maxi spacco laterale all'iconico top "chandelier", ovvero il pezzo chiave della prima collezione Givenchy di Sarah Burton. Si tratta di una canotta crop fatta solo di gioielli, la cui particolarità sta nel fatto che sembra essere un vero e proprio "lampadario rotto". I cristalli, le pietre colorate e le perle coprono i capezzoli ma lasciano intravedere la pelle nuda, dando vita a un sensuale effetto vedo non vedo. Jenna Ortega ha completato il tutto con un paio di sandali neri con tacco e plateau e con un make-up dai toni dark con rossetto scuro e smokey-eyes. Non può essere forse eletta l'assoluta regina di stile degli Emmy 2025?