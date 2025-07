Jenna Ortega indossa la pelle di serpente: chi ha firmato l’abito trasparente per la prima di Mercoledì

A quasi due anni dal fortunatissimo debutto, il prossimo 6 agosto su Netflix arriverà la prima parte della seconda stagione di Mercoledì, la serie di Tim Burton dedicata alla figlia della famiglia Addams che in tutto il mondo era attesissima da tempo. A interpretarla sarà ancora una volta Jenna Ortega, ormai diventata "l'alter-ego" del suo personaggio tra look dark, make-up col cerone ed espressioni imbronciate. Ieri sera è stata proprio lei la grande protagonista della prima che si è tenuta alla Central Hall di Londra: per un evento tanto atteso non poteva rinunciare allo stile, anzi, è apparsa più glamour che mai in un abito trasparente che sembra essere fatto in pelle di serpente. Chi ha firmato il look da red carpet dell'attrice?

Chi ha vestito Jenna Ortega alla prima di Mercoledì

Ieri sera la Central Hall di Westminster, Londra, è stata illuminata da un evento speciale: la prima di Wednesday, il cui red carpet si è tinto di viola, così da essere perfettamente a tema con il mood dark della serie. Jenna Ortega, alias Mercoledì, ha attirato tutti i riflettori su di sé con uno scenografico look in stile gotico ma dai dettagli super originali. Per lei niente total black o righe, ha preferito seguire il trend dell'effetto vedo non vedo. Seguita dallo stylist Enrique Melendez, si è affidata al brand Ashi Studio, sfoggiando un lungo abito trasparente della collezione Fall/Winter 2025-26. Contraddistinto da una lunga e sinuosa gonna a sirena e da un bustier a collo alto con i fianchi scultura (entrambi con gli orli "bruciati"), la sua particolarità sta nel fatto che sembra essere fatto in pelle di serpente, un tessuto che aderisce perfettamente alla pelle, fasciando le forme.

Jenna Ortega in Ashi Studio

Il nuovo hair look di Jenna Ortega

Per completare il tutto Jenna Ortega ha scelto dei gioielli di Rainbow K e un paio di sandali gold con tacco e zeppa di Jimmy Choo. A fare la differenza è stato però il beauty look ispirato allo stile gotico di mercoledì. L'attrice ha infatti sfoggiato un make-up con cerone bianco e focus su occhi e bocca, entrambi esaltati con dei colori scurissimi, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per una coda di cavallo resa lunghissima da alcune extension, portata liscia, bassa e con la fila centrale. In quanti non vedono l'ora di ammirare ancora una volta la diva nei panni dell'iconica Mercoledì Addams?