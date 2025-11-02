Luna Marì con trecce e rossetto nero: per Halloween si trasforma in Mercoledì Addams:

Luna Marì ha festeggiato Halloween col classico party a tema e con l’aiuto di mamma Belén ha dato vita a un travestimento “da paura”. Treccine, abito dark e rossetto nero: la bimba si è trasformata in Mercoledì Addams.

Halloween è una delle feste più amate dai bambini e non solo perché si trascorre un'intera serata alla ricerca di dolci con il classico "Dolcetto o scherzetto?", si approfitta anche dell'intero ponte dei morti per dare vita a travestimenti originali e sopra le righe, tutti a tema horror. Lo sa bene Belén Rodriguez, che insieme alla piccola Luna Marì ha dato vita a un costume iconico. La piccola si è trasformata in Mercoledì Addams, riproducendo nei minimi dettagli il look del leggendario personaggio tornato in voga grazie alla nota serie di Netflix.

I cerchietti a tema Halloween di Luna Marì

Come ha trascorso Halloween la piccola Luna Marì? Ha partecipato a una classica festa in maschera, approfittandone per travestirsi in modo originale. Con l'aiuto della mamma Belén Rodriguez si è trasformata in una piccola e "terrificante" Mercoledì Addams e poco prima di uscire si è lasciata fotografare in questa versione "horror" sullo sfondo di zucche e allestimenti a tema. Per l'occasione ha indossato un abito dark, per la precisione un modello a scamiciata con maxi colletto Peter Pan bianco e i polsini coordinati, e l'ha abbinato a dei cerchietti ispirati al personaggio, da quello che riproduce Mano a quello a forma di ragnatela (con tanto di ragno).

Luna Marì in versione Mercoledì Addams

Luna Marì col make-up "horror"

A fare la differenza nel look di Halloween di Luna Marì è stato il make-up. Mamma Belén le ha contornato gli occhi con dell'ombretto scuro, così da simulare le occhiaie, e le ha schiarito il viso con della cipria bianca. Non è mancato il tocco "di classe": il rossetto nero che ha aggiunto un ulteriore tocco dark. Per completare la trasformazione in Mercoledì la bimba ha poi legato i capelli in due treccine laterali portate con la fila centrale e ha poi posato serissima con lo sguardo rivolto dritto in camera. Insomma, Luna Marì potrà anche essere solo una bambina ma sembra avere già tutte le carte in regola per diventare una star.