Dove si trova il castello di Mercoledì Addams: le location della seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione di Mercoledì, Tim Burton ha deciso di regalare al pubblico una seconda stagione della serie tv dei record. La prima parte composta da 4 episodi uscirà su Netflix il 6 agosto; i restanti 4 episodi, invece, saranno disponibili dal 3 settembre 2025. Il mix di macabro, noir, atmosfere cupe e surreali, gotico, questioni generazionali, problemi della Gen Z, fascino del male ha funzionato. Ora i fan non vedono l'ora di addentrarsi nuovamente nelle avventure della giovane figlia di Morticia e Gomez. Nei panni della protagonista troveremo di nuovo Jenna Ortega, mentre la più grande new entry del cast è Lady Gaga. "La Romania ha una bellissima architettura, ma anche l'Irlanda" ha commentato Jenna Ortega a proposito della scelta delle location. Gran parte degli episodi si svolgeranno tra le mura gotiche della Nevermore Academy e il castello esiste davvero.

La seconda stagione è stata girata in Irlanda tra le contee di Wicklow, Dublino e Offaly, dove showrunner e produttori esecutivi hanno trovato le atmosfere cupe e magiche perfette per la serie. "Aggiungono un senso di bellezza senza tempo, di meraviglia e di epica spettacolarità al mondo di Wednesday – hanno spiegato – Non è un caso che l'autore di Dracula, Bram Stoker, provenisse da Dublino e che i suoi racconti fossero ispirati alle storie del folklore irlandese".

La produzione si è spostata agli Ardmore Studios e gli Ashford Studios nella contea di Wicklow. Tra i panorami più iconici immediatamente individuabili c'è la tenuta Powerscourt Demesne a Enniskerry, nella contea di Wicklow, con la sua splendida cascata e i giardini, già visti anche in Vikings e Disenchanted. Spicca anche Charleville Castle, nella contea di Offaly, altra location apprezzata nel mondo delle serie tv e apparsa in Becoming Jane e The Tudors.

I corridoi della Nevermore Academy appartengono a questa residenza. Altre scene sono state inoltre girate nel suggestivo cimitero di Deansgrange a Dublino. Infine tra le location irlandesi ci sono anche la Trinity Business School, la sala del Consiglio Phil del GMB (Graduates Memorial Building), la Kilternan Ski School e la tenuta di Powerscourt nella contea di Wicklow, coi suoi scorsi suggestivi e i panorami mozzafiato.

Dove si trova il collegio di Mercoledì Addams

La Nevermore Academy dove sono ambientate gran parte delle avventure di Mercoledì Addamns esiste per davvero. Tim Burton ha scelto per le riprese il castello di Cantacuzino in Romania, ex dimora del principe Gheorghe Grigore Cantacunzino, sfruttata per le scene in esterna. Si trova nel cuore della foresta adiacente a Busteni e la sua architettura mescola stile bizantino, ottomano, rinascimentale e barocco. Si estende su una superficie di più di 3000 metri quadrati; tutt'intorno boschi e colline.

Insomma, è il luogo ideale per fare da ambientazione a una serie dalla connotazione così tanto dark e misteriosa. Gli interni appartengono invece a Casa Monteoru e Casa Nicolescu-Dorobanțu. Tra le location anche l'Orto Botanico di Bucarest, l'Università Politecnica di Bucarest, Piscina Tolea Grintescu, Stazione di Sinaia, Lago di Brănești e Parco Stirbey Domain. Infine, per ricostruire la città immaginaria di Jericho ci si è affidati ai Buftea Studios.