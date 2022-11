Mercoledì di Tim Burton fa centro, è la serie più vista su Netflix nell’ultima settimana Secondo i dati di Netflix, la serie Tv di Tim Burton spin off della Famiglia Addams è la più vista nell’ultima settimana. Sono in tutto 341,230,000 le ore di visione e c’è da credere che cresceranno nei prossimi giorni.

A cura di Andrea Parrella

Disponibile dal 23 novembre su Netflix, "Mercoledì", la nuova serie firmata da Tim Burton e con Jenna Ortega nei panni della protagonista, si aggiudica il primato di serie Tv più vista della settimana, come riportato dalla stessa piattaforma sul sito che documenta le varie top ten internazionali. Si trattava di un prodotto molto atteso, soprattutto per l'intreccio tra il riconoscibilissimo approccio stilistico del regista americano e il soggetto della serie, spin off della famiglia Addams. Sono in tutto 341,230,000 le ore di visione della serie negli ultimi sei giorni e c'è da credere che la valutazione tenderà a crescere con i numeri del prossimo weekend.

Nel cast di Mercoledì anche Cristina Ricci

Gli episodi di Mercoledì, otto in totale per la durata di 50 minuti ciascuno, raccontano gli anni da studentessa di Mercoledì alla Nevermore Academy, alle prese con il tentativo di controllare i suoi poteri paranormali. Nel cast torna anche l'attrice Christina Ricci, che ha interpretato il personaggio nel film uscito nel 1991 e nel sequel uscito due anni dopo.

Il cast di Mercoledì, la serie di Tim Burton con Jenna Ortega

Nel cast di Mercoledì, oltre alla protagonista Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, ci sono Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, rispettivamente nel ruolo di Morticia e Gomez Addams. Poi anche Gwendoline Christie e Christina Ricci, che ha interpretato la ragazzina nei due film degli Anni Novanta. A completare il cast anche Hunter Doohan, Jamie McShane, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday e Percy Hynes White

Leggi anche The Watcher, la storia vera dietro la serie Netflix fa paura davvero

La trama della serie Tv Mercoledì

Mercoledì Addams racconta la storia di Mercoledì, membro della famiglia Addams, nei suoi anni da studentessa alla Nevermore Academy, alle prese con il tentativo di controllare i suoi poteri paranormali e col cercare di risolvere una serie di omicidi che spaventano i cittadini e anche quello che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima. Oltre a questo poi la ragazza dovrà fare i conti con nuove e complicate relazioni con i coetanei.