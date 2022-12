Mercoledì supera anche Stranger Things e conquista un nuovo record tra le serie Netflix Mercoledì di Tim Burton è un successo su Netflix, tanto che la serie è riuscita a superare anche le visualizzazioni streaming di Stranger Things, considerando le singole settimane di permanenza dal debutto.

A cura di Ilaria Costabile

Lo spin off "Mercoledì" diretto da Tim Burton è il titolo più visto su Netflix dal suo arrivo in piattaforma. La serie è arrivata a 269 milioni di ore di streaming, un risultato incredibile conquistato dal 5 all'11 dicembre, considerando che non si è concluso il periodo di analisi che il colosso applica sui suoi prodotti, che dura circa quattro settimane, mentre ne sono passate solo tre da quando sono stati lanciati gli episodi.

Il record di Mercoledì

Finora solo una serie targata Netflix era riuscita ad ottenere questo successo in termini di visualizzazioni, si tratta della quarta stagione di Stranger Things che, infatti, è arrivata a 1,352 miliardi di ore di streaming. Vuoi per il seguito della mini saga, vuoi per l'attesa durata quasi due anni dall'ultima stagione trasmessa, la serie è stata la più vista di sempre, nonostante alcuni prodotti siano riusciti nel breve periodo a superare i risultati ottenuti, come Bridgerton o anche La regina degli scacchi, sebbene i metodi di calcolo applicati dalla piattaforma fossero diversi. Al momento, quindi, Mercoledì avrebbe raggiunto almeno 1,022 miliardi di ore di streaming dal suo debutto, un risultato incredibile che, quindi, potrebbe anche raggiungere e superare le vette di Stranger Things, come è già successo nel conteggio delle singole settimane.

Mercoledì 2 si farà?

Visto il successo di questa prima stagione, incentrata su Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, dove si racconta i problemi di un'adolescente che cerca di affermare se stessa, senza farsi incasellare dagli stereotipi della società in cui vive, non è escluso che Netflix pensi già ad un secondo capitolo. L'ipotesi di una nuova stagione arriva anche da uno degli showrunner della serie, ovvero Miles Millar, il quale ha rivelato in un'intervista che eventualmente ci sarà ancora più spazio dedicato alla Famiglia Addams. La notizia, al momento, non è stata ancora confermata, ma i fan attendono fiduciosi un responso positivo.