“Mercoledì Addams 2 non uscirà su Netflix”, la serie con Jenna Ortega potrebbe cambiare piattaforma La seconda stagione di Mercoledì Addams potrebbe trasferirsi su un’altra piattaforma: Deadline racconta che la casa produttrice della serie tv ha stretto un accordo con Amazon Prime. Le indiscrezioni sui nuovi episodi con Jenna Ortega protagonista.

A cura di Gaia Martino

La seconda stagione di Mercoledì Addams potrebbe non approdare su Netflix. La piattaforma streaming, stando a diverse indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, potrebbe non avrebbe ancora rinnovato per i nuovi episodi della serie televisiva di successo con Jenna Ortega nei panni della protagonista. Dopo il debutto a novembre 2022, la studentessa della Nevermore Academy, figlia di Morticia e Gomez Addams, è diventata uno dei personaggi più iconici del momento: il suo ballo è diventato virale e ha coinvolto Vip da tutto il mondo. Stando a quanto riporta Deadline la serie tv potrebbe cambiare "casa" e trasferirsi su Prime Video.

Mercoledì Addams 2 potrebbe trasferirsi su Prime Video

Deadline fa sapere che la casa produttrice della serie tv Mercoledì Addams, la MGM (Metro Goldwyn Mayer), lo scorso anno ha iniziato una collaborazione con Amazon investendo circa 8,5 miliardi di dollari. Per questioni di diritti dunque la nuova stagione potrebbe diventare di proprietà Prime Video, nonostante, si legge, Amazon non avrebbe intenzione di rendere tutti i contenuti MGM un'esclusiva Prime. Altre fonti, scrive The Independent, rivelano che Netflix avrebbe invece già chiuso l'accordo con la MGM, prima che quest'ultima firmasse con Amazon.

Le indiscrezioni sulla seconda stagione

Nonostante il silenzio riguardo il rinnovo sulla piattaforma streaming, i produttori della serie televisiva di successo sarebbero già all'opera per individuare la giusta location per le riprese e assicurarsi gli sceneggiatori per i nuovi episodi. Si legge che per la seconda stagione di Mercoledì Addams, la protagonista Jenna Ortega avrebbe fatto alcune richieste: avrebbe espresso il desiderio che la studentessa con poteri paranormali sia bisessuale. Non si escluderebbe dunque che nei nuovi episodi potrebbe innamorarsi della sua inquilina Enid, interpretata da Emma Myers.