Mercoledì, anticipazioni seconda stagione: “Più spazio alla famiglia Addams” La seconda stagione di Mercoledì non è stata ancora confermata da Netflix. Tuttavia, l’ideatore Miles Millar ha già delle idee sulla direzione che potrebbero prendere gli eventuali nuovi episodi.

A cura di Daniela Seclì

La serie Mercoledì con Jenna Ortega nei panni della protagonista, Catherine Zeta Jones nel ruolo di Morticia Addams e Luis Guzmán in quello di Gomez, sta spopolando su Netflix. Non sorprende, dunque, che si parli già della seconda stagione, nonostante al momento Netflix non l'abbia ancora annunciata. Miles Millar, uno degli ideatori della serie ispirata alle vignette di Charles Addams, ha rivelato alcune anticipazioni.

Mercoledì 2 – Anticipazioni sulla seconda stagione

In un'intervista rilasciata a TV Line, Miles Millar ha dichiarato che nella prossima stagione, vorrebbe dare più spazio alla famiglia che gravita attorno a Mercoledì e che nei primi episodi compare solo di tanto in tanto:

Abbiamo la sensazione di avere toccato solo la superfici di questi personaggi e gli attori sono stati incredibili in quei ruoli. Catherine Zeta Jones credo sia una Morticia iconica. Il rapporto tra Mercoledì e Morticia è fondamentale nella serie. L'idea che Mercoledì stia cercando di costruire un suo percorso lontano dalla famiglia è importante.

La seconda stagione di Mercoledì non è stata ancora confermata da Netflix

Nonostante le idee sulla nuova stagione di Mercoledì siano già in fermento, Netflix non si è ancora pronunciato a riguardo. Dunque, al momento, sebbene possa sembrare scontata, non è stata ancora annunciata ufficialmente la seconda stagione di Mercoledì. Millar, tuttavia, ha ribadito l'intenzione di rendere più presenti, in eventuali nuovi episodi, i bizzarri membri della famiglia Addams: "Sicuramente vogliamo presentare la famiglia, se dovessimo fare la seconda stagione." Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più. Intanto Jenna Ortega ha fatto sapere di non essere poi così diversa dal personaggio che interpreta. In un'intervista rilasciata a Wired ha dichiarato: "Eseguivo autopsie su piccoli animali quando ero più piccola".