Sono Lillo, come vedere la serie tv gratis in streaming su Amazon Prime Video Dal 5 gennaio è disponibile su Amazon Prime Video Sono Lillo, la serie tv comedy con protagonista Posaman, uno dei personaggi più amati di Lol – Chi ride è fuori. Ecco come vederla gratis in streaming.

Ha fatto ridere i telespettatori nella prima stagione di Lol – Chi ride è fuori: ora Posaman, il supereroe inventato da Lillo Petrolo, è il protagonista della nuova serie tv Sono Lillo, i cui 8 episodi sono disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 5 gennaio 2023.

È proprio sul personaggio di Posaman che si incentra la trama della serie tv: stanca del fatto che Lillo non si prenda più sul serio, immedesimatosi com'è nel supereroe da lui creato, la moglie Marzia decide di lasciarlo. Nel tentativo di riconquistarla Lillo si ritroverà in una serie di situazioni dai contorni surreali, intraprendendo un viaggio che lo porterà alla scoperta di sé stesso.

Ad accompagnare il comico romano in quest'avventura c'è un cast d'eccezione: Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Corrado e Caterina Guzzanti e Maccio Capatonda sono solo alcuni degli attori che interpretano i diversi personaggi della serie.

Ecco dunque come fare per vedere gratis in streaming Sono Lillo su Amazon Prime Video.

Come vedere Sono Lillo gratis in streaming su Prime Video

La serie tv comedy Sono Lillo è disponibile su Prime Video, la piattaforma di streaming on demand targata Amazon. Per accedervi è necessario possedere un abbonamento, da sottoscrivere utilizzando il proprio account Amazon Prime, ma è possibile anche vederla gratuitamente: ecco come fare.

Se siete utenti Prime, per accedere a Prime Video vi basterà inserire le vostre credenziali (email e password) negli appositi campi. Se, invece, non siete ancora iscritti al servizio, dovrete creare un account compilando il form con i dati richiesti. A questo punto sarà possibile attivare una prova gratuita di 30 giorni, al termine dei quali potrete scegliere se rinnovare l'abbonamento o disiscrivervi senza costi aggiuntivi.