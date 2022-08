Amazon Prime Video: quanto costa e come funziona l’abbonamento Amazon Prime Video è la piattaforma streaming per film e programmi tv di proprietà di Amazon e inclusa nell’abbonamento ad Amazon Prime. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Amazon Prime Video: come funziona, quanti e quali dispositivi sono supportati, quali film e serie tv guardare dal catalogo, come vedere le partite di Champions League e quelle dei Mondiali 2022 e chiaramente quanto costa abbonarsi al servizio. Pronti a prendere i popcorn?

Amazon Prime Video è il servizio di streaming per film, documentari e serie TV di Amazon, incluso nell'abbonamento Amazon Prime: il colosso mondiale dell'e-commerce ha scelto di sviluppare una piattaforma streaming che potesse competere con Netflix e con altri siti web dello stesso tipo, come ad esempio Tim Vision e Disney+.

Per quanto riguarda i costi, a partire dal 15 settembre la tariffa sarà differente: infatti, Amazon Prime Video avrà un costo di 49,50 € all'anno o di 4,99 € al mese.

Si tratta di una piattaforma ricca di contenuti originali e non, perfetta per gli amanti del cinema, dei programmi tv e delle serie tv ma anche per gli appassionati di calcio. Grandi novità, infatti, ci sono anche per tutti i tifosi perché su Amazon Prime Video saranno visibili numerose partite di calcio, in particolare le 16 migliori partite di Champions League del triennio 2021/2024 e 36 match del prossimo Mondiale del 2022.

Tra produzioni Amazon come "Il Metodo StanisLastrico", lo show di Maurizio Lastrico e il tanto chiacchierato film "House of Gucci", nel catalogo di Amazon Prime Video Italia ognuno può trovare ciò che preferisce guardare, ma non solo. Oltre alle nuove uscire mensili, sono disponibili serie tv che hanno riscosso grande successo in tutto il mondo, come "La Fantastica Signora Maisel".

Se vuoi provare Amazon Prime Video ma non hai un abbonamento a Prime, puoi utilizzare il periodo di prova gratuita di 30 giorni per testare il servizio, e poi sarai libero di scegliere se abbonarti o meno.

Come funziona Amazon Prime Video

Una volta abbonati, il catalogo di Prime Video sarà disponibile in qualsiasi momento, senza interruzioni pubblicitarie e senza alcun limite di utilizzo. È possibile guardare tutti i contenuti disponibili tramite l'app iOS o Android oppure semplicemente da desktop all'homepage di Prime Video. Per un'esperienza ottimale puoi far riferimento a diverse funzioni disponibili, tra cui:

Visibile ovunque , per vedere film e serie tv da qualsiasi dispositivo, anche offline

, per vedere film e serie tv da qualsiasi dispositivo, anche offline X-Ray : per ottenere tutte le informazioni sugli attori, le colonne sonore e le curiosità su un determinato contenuto

: per ottenere tutte le informazioni sugli attori, le colonne sonore e le curiosità su un determinato contenuto Video Party : per connetterti con i tuoi amici e guardare tutti insieme online un contenuto anche a distanza

: per connetterti con i tuoi amici e guardare tutti insieme online un contenuto anche a distanza Risparmia traffico dati: per gestire il consumo dei dati in base alle proprie esigenze

Puoi scegliere di vedere i contenuti in diverse risoluzioni, compreso il 4K, o di scaricarli sul proprio dispositivo e vederli offline. Come per qualsiasi altro contenuto streaming, anche Prime Video necessita di una connessione ad internet la cui velocità inciderà sulla risoluzione del contenuto:

900 kbits/sec per una risoluzione SD

3,5 Mbits/sec per l'HD

15 Mbits/sec per 4K UHD

Il servizio è compatibile con qualsiasi dispositivo e i contenuti sono visibili su 3 differenti dispositivi contemporaneamente.

Quanto costa Amazon Prime Video

Abbiamo già detto che chi ha Amazon Prime ha anche Amazon Prime Video e permette di scegliere tra:

un abbonamento mensile a 4,99€

un abbonamento annuale a 49,50€ con un risparmio del 25%

con un risparmio del 25% per gli studenti, invece, il costo dell'abbonamento è di soli 18€ mensili.

Ovviamente sottoscrivendo sia l'abbonamento mensile che quello annuale, avrete non solo Prime Video ma tutti i vantaggi esclusivi destinati ai clienti Amazon Prime.

Come vedere la Champions League su Prime Video

Per tutti gli appassionati seguire il calcio su Amazon Prime Video è possibile accedendo alla tua area personale e collegandoti alla categoria sport del catalogo. La piattaforma di streaming trasmetterà 16 partite di Champions League per il triennio 2021/2024 e oltre 35 match del prossimo Mondiale del 2022, che si terrà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Amazon si è aggiudicata il pacchetto B2 con una serie di partite di "second'ordine", rispetto a quelle che verranno trasmesse sulla Rai, ma la piattaforma streaming metterà a disposizione anche semifinali e finali in co-esclusiva Rai. È, inoltre, possibile guardare gratis le partite di Champions League sottoscrivendo la prova gratuita di 30 giorni ad Amazon Prime.

Quali sono i dispositivi compatibili con prime video

Amazon Prime Video è un portale web, quindi è accessibile innanzitutto da PC e tablet collegandosi alla pagina dedicata e iniziando a scegliere cosa si vuole guardare. Per quanto riguarda lo smartphone, il servizio di streaming è disponibile come applicazione per iOS, Android e Kindle Fire: tramite l'app è possibile anche eseguire il download di programmi tv e film per guardarli offline, mentre il download sul PC non è possibile.

È possibile accedere ad Amazon Prime Video su diversi browser:

Mozilla Firefox

Chrome

Microsoft Edge Safari

Internet Explorer

Opera

Come si fa a guardare Amazon Prime Video sul televisore? Se non hai una smart TV e possedete un dispositivo Android puoi usare Chromecast, collegandolo all'ingresso HDMI della vostra televisione. In alternativa, per chi ha un iPhone è possibile usare AirPlay, supportato dall'app di Prime Video.

In alternativa, puoi scegliere di acquistare direttamente il TV Stick di Amazon per collegare il cellulare allo schermo del televisore e godervi in alta risoluzione i vostri programmi TV preferiti. Se poi avete una consolle per giochi, è utile sapere che Amazon Prime Video si collega anche a PlayStation 3 e 4.

Quanti dispositivi supporta contemporaneamente Prime Video?

Quanti dispositivi possono collegarsi a un account Amazon Prime Video? Si può accedere al servizio di streaming con fino a 3 dispositivi in contemporanea, ma non è possibile guardare contemporaneamente lo stesso programma TV da due dispositivi diversi.

Come avere Amazon Prime Video gratis

Se non si è già abbonati Prime e si è indecisi se attivare o meno l'abbonamento, è possibile avere Amazon Prime Video gratis per 30 giorni. Per ottenere del periodo di prova gratuito, è necessario non essere mai stati abbonati a Prime e di non aver già usufruito del mese gratis. Basterà collegarsi alla pagina del servizio Amazon Prime e cliccare sul pulsante "Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni". Terminato il periodo gratuita, l'abbonamento di rinnoverà automaticamente a 36€ l'anno ma l'iscrizione potrà essere disattivata in qualsiasi momento.

Come iscriversi a Prime Video

Per chi già possiede un abbonamento Amazon Prime, è necessario aprire semplicemente la pagina web di Amazon Prime Video tramite app o pc, inserendo le credenziali del proprio account Amazon. Per chi non ha un abbonamento a Prime, sarà obbligatorio creare un proprio account e attivare l'abbonamento al servizio, prima di poter accedere a Prime Video. Dunque, per iscriversi a Prime Video è necessario essere abbonati a Amazon Prime.

Se utilizzi già delle piattaforme di streaming come ad esempio Netflix, nell'aprire per la prima volta Amazon Prime Video ti ritroverai in un ambiente molto familiare: l'interfaccia di questa piattaforma è infatti molto simile a quella di Netflix, anche per evitare al consumatore di dover imparare un altro sistema di archiviazione e fruizione dei contenuti seriali e cinematografici.

La homepage di Prime Video presenta i film e le serie TV originali di Amazon oppure le ultime novità del catalogo, mentre il menu in alto a sinistra permette di dare uno sguardo all'archivio di Serie TV, Film e programmi per Bambini. Basterà muoversi lungo il menu per scoprire tutti i titoli in catalogo: come succede anche per Netflix, è necessario puntare il mouse su uno dei programmi TV per avere informazioni sul numero di stagioni (se si tratta di una serie), sul genere e sulla trama.

Chiaramente l'algoritmo inizia a funzionare quando gli utenti cominciano a esprimere delle preferenze, scegliendo di guardare un programma piuttosto che un altro: nel momento in cui inizieremo a utilizzare Amazon Prime Video, ci verranno consigliati sempre più contenuti affini ai nostri gusti.

Effettuare il login su Amazon Prime Video è molto semplice. Grazie all'interfaccia intuitiva, infatti, è possibile accedere alla propria area personale con un semplice click. Vediamo quali sono gli step da seguire:

Come prima cosa collegati alla homepage di Amazon Prime Video

In alto a destra ti comparirà la figura di un omino che indica la tua area personale: clicca prima sull'omino e successivamente su Accedi

A questo punto si aprirà una pagina Amazon Prime che ti chiederà di inserire le tue credenziali d'accesso , ovvero e-mail e password dell'account Amazon

, ovvero e-mail e password dell'account Amazon Se l'operazione è andata a buon fine, in alto a destra – dove prima c'era la figura dell'omino – dovrà comparire la vostra foto con il tuo nome: hai effettuato il login con successo! Puoi goderti tutti i film e le serie tv della piattaforma senza limiti, salvare i tuoi contenuti preferiti e aggiungere profili e dispositivi.

Come disattivare Amazon Prime Video

Per annullare l'iscrizione a Amazon Prime Video è necessario accedere alla propria area personale e cliccare su account e impostazioni. Successivamente, basterà selezionare "Termina iscrizione". Per annullare contemporaneamente Amazon Prime Video e l'iscrizione al servizio Prime, basterà accedere al proprio account Amazon e selezionare "Modifica": da questa sezione sarà possibile modificare il proprio piano facilmente e selezionare preferenze differenti in base alle esigenze personali.

Come scaricare i contenuti da Prime Video per vederli offline

Se vuoi scaricare film o serie tv da Prime Video per vederli offline è necessario scaricare l'app sul proprio smartphone. A questo punto, bisognerà semplicemente ricercare il contenuto di interesse e cliccare sull'icona "Scarica" per i film, "Download" per le serie tv, sia se si vuole scaricare l'intera stagione sia per un singolo episodio. Inoltre, sarà possibile scaricare un determinato contenuto mediante le opzioni di download:

Massima

Superiore

Buona

Risparmio Dati

Una volta che il download sarà terminato, puoi ritrovare il tuo contenuto nella sezione "I miei video".